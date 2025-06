Mali: Du tennis au football, le destin lifté du Malien Mustapha Sangaré

Passionné par le tennis, Moustapha Sangaré a fini par choisir le football sur le tard. Sans regret puisque son talent lui a permis de devenir professionnel et d'être appelé en équipe nationale du Mali.

Avec son mètre 96, il aurait pu percer au basket ou au volley, mais Mustapha Sangaré a fini avec des crampons après avoir longtemps rêvé d'un destin au tennis. « J'ai commencé tout petit le tennis, confie l'attaquant malien qui a fêté sa première titularisation avec sa sélection ce jeudi 05 juin contre la RD Congo. J'étais vraiment passionné et j'avais un très bon niveau, même si je n'avais pas l'ambition de devenir professionnel. »

Le tennis, c'était aussi « un coût », et surtout un sport qui ne pouvait pas résister à la dictature du football. « Dans le quartier, tous mes amis jouaient au foot, j'ai fini par m'y mettre à presque 16 ans », renseigne Sangaré.

Prof d'éveil et de cirque pour les enfants...

Devenir professionnel, après avoir véritablement débuté le football à 16 ans, n'est pas habituel. Mais à 26 ans, Sangaré a franchi les étapes en grandes enjambées pour se retrouver aujourd'hui en équipe nationale du Mali.

Né dans le 12e arrondissement de Paris, l'attaquant a fait ses premiers pas dans le club du quartier, la Camilienne. Il y joue pour le plaisir tout en travaillant dans l'association : « prof de sport, cours de gym, cours d'éveil et de cirque avec des enfants ».

Le déclic arrive lorsqu'il franchit le périphérique et se retrouve au CO Vincennes en Régional 1 (sixième division). « Après un match en Coupe de France, j'ai vu que j'avais du potentiel et que je pouvais me débrouiller en R1 », pense-t-il. Efficace à Vincennes, il est très vite à l'étroit et se retrouve en National 3 au Racing Paris.

Malgré une rupture des ligaments externes du genou et une indisponibilité de trois mois, le grand attaquant finit par s'imposer en National 3 et termine meilleur buteur du championnat.

C'est le premier tournant de sa carrière. Remarqué par Amiens, il signe en 2020 son premier contrat professionnel avec le club picard en Ligue 2 à l'époque.

Épanoui en Bulgarie

Le niveau monte et Mustapha Sangaré a du mal à s'adapter. Il est prié d'aller se faire les dents en prêt au FC Borgo, club corse qui évolue en National. À la fin de son contrat, le fan de Rafael Nadal n'est pas prolongé. Il choisit l'exil au Portugal et signe au FC Vazim, un club D3 près de Porto, pour se relancer. C'est là que le Levski Sofia, un des plus grands clubs bulgares, le remarque et l'engage pour jouer en première division.

Aujourd'hui, l'international malien, de mère sénégalaise, s'épanouit dans la capitale bulgare. « C'était ma première saison en D1, j'ai fini avec huit buts et six passes décisives. L'année prochaine, je vais essayer d'augmenter mes statistiques, mais pour ma première saison, je me suis bien adapté au Championnat bulgare. »

Il faut maintenant prendre son envol chez les Aigles du Mali. Appelé en mars dernier pour les éliminatoires du Mondial 2026, Sangaré a fêté sa première sélection en disputant 23 minutes face à la Centrafrique (0-0). Contre la RDC, jeudi 5 juin, il a été titulaire pour la première fois sur le front de l'attaque et aurait même pu inscrire son premier but en sélection.

« Je me suis procuré une occasion que j'aurais dû mettre au fond, mais je ne l'ai pas mise, reconnaît-il en évoquant un face-à-face raté devant le gardien congolais Dimitri Bertaud. Mais au-delà de cette occasion, j'ai eu beaucoup d'activités, de courses, dans un match assez intense. Donc globalement, je suis satisfait. »

S'il n'a pas été décisif, Mustapha Sangaré en a suffisamment montré pour convaincre Tom Saintfiet de le revoir en septembre et sûrement en décembre prochain pour la CAN 2025 au Maroc.