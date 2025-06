Algérie: Naâma - Plusieurs projets dans le cadre du programme de relance du Barrage Vert lancés

NAAMA — Plusieurs projets ont été lancés, récemment, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de relance du Barrage Vert au niveau de la wilaya de Naâma, a-t-on appris auprès des services de la Conservation des forêts.

Il s'agit de la finalisation de la deuxième phase de ce programme, à travers la concrétisation de plusieurs opérations, notamment la création d'une réserve pastorale appuyée par des plantations sur une superficie de 400 hectares, la mise en place de ceintures vertes sur 18 hectares, la distribution de 57 unités d'énergie solaire, le forage de deux puits profonds et la réalisation de deux réservoirs d'eau alimentés par énergie solaire, a indiqué Yahiaoui Laïd, chef du service d'expansion des ressources et de protection des sols.

Dans le même cadre, des périmètres totalisant une superficie d'environ 74 hectares situés dans l'espace du Barrage Vert de la wilaya ont été mis en exploitation. Ces terres sont destinées aux jeunes diplômés des universités et des centres de formation professionnelle, pour des projets de plantation d'arbres fruitiers résistants à la sécheresse, selon la même source.

Par ailleurs, une coordination est en cours entre la Conservation des forêts et le Département des sciences de la nature et de la vie du Centre universitaire "Salhi Ahmed" de Naâma, afin de former des étudiants dans le cadre de la "Maison de l'entrepreneuriat" pour la création de startups spécialisées dans la reforestation, l'irrigation et le suivi. Ces entreprises auront recours aux techniques scientifiques modernes pour contribuer à la relance du Barrage Vert dans la wilaya, a-t-on souligné.

Il convient de noter que le programme de réhabilitation du Barrage Vert aura un impact environnemental et économique à travers l'extension des superficies de plantations d'arbres fruitiers sur plus de 400 hectares dans la wilaya de Naâma, ainsi que la création d'au moins 1.000 hectares supplémentaires soutenus par des plantations pastorales, avant la fin de l'année en cours, selon la Conservation des forêts.

Le Barrage Vert dans la wilaya de Naâma s'étend sur une superficie de plus de 173.352 hectares répartis sur six communes, ce qui représente 6% de la superficie totale de la wilaya et 2,5 % de la superficie nationale du Barrage Vert, selon la même source.