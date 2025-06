Algérie: Aïd El-Adha - Le président de la République présente ses voeux au peuple algérien

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, jeudi soir, ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'Aïd El-Adha, souhaitant à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, et aux pèlerins, une joyeuse fête placée sous le signe de la solidarité, du pardon et de la tolérance.

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Prière et paix sur notre prophète et guide Mohammad (QSSSL)

Chères concitoyennes,

Chers concitoyens,

Nous célébrerons demain, si Dieu le veut, l'Aïd El-Adha, une occasion de solidarité, de pardon et de tolérance, perpétuant la tradition de notre prophète Ibrahim El-Khalil.

A cette occasion, j'adresse mes voeux les plus chaleureux à toutes les Algériennes et à tous les Algériens à l'intérieur du pays, à notre communauté à l'étranger et à nos pèlerins dans les Lieux saints, à qui je souhaite de poursuivre leurs rites dans les meilleures conditions.

Je tiens également à adresser, à cette occasion, mes voeux à la Oumma arabe et islamique, particulièrement à nos frères en Palestine occupée et meurtrie, priant Dieu Tout-Puissant de lever l'injustice qu'ils subissent et de leur accorder un prompt rétablissement.

Enfin, je prie Dieu Tout-Puissant de préserver la sécurité et la quiétude dont il nous a gratifiés et d'entourer nos valeureux martyrs de Sa sainte miséricorde.

Aïd moubarak

Vive l'Algérie, fière, souveraine et altière,

Gloire et éternité à nos valeureux martyrs",

a dit le président de la République dans un message adressé au peuple algérien.