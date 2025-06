Gabon: Projet de loi portant répartition des sièges des députés et des sénateurs en République gabonaise

Pris en application des articles 216, 247 et 248 de la loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025 portant Code électoral, ce texte redéfinit la carte parlementaire nationale conformément aux principes d'équilibre territorial, de représentativité démographique et de participation des Gabonais de l'étranger à la vie publique.

Le projet fixe à 145 le nombre de députés et à 70 celui des sénateurs, répartis par province, département, commune, arrondissement et circonscription de l'étranger. Il introduit pour la première fois une représentation des Gabonais de l'étranger à l'Assemblée nationale, avec deux sièges attribués aux zones Afrique, Europe, Amérique et Asie.

La loi précise la répartition détaillée des sièges dans chaque circonscription, en tenant compte des réalités territoriales et de la nécessité de rapprocher les représentants des citoyens. Elle apporte également une meilleure cohérence entre la structuration administrative du territoire et la représentation politique.

Adoption du projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale pour l'élection des députés, l'élection des membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux de l'année 2025.

Le présent projet de décret, pris en application des dispositions des articles 90, 113, 207 et 238 de la loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025, fixe les dates de convocation des différents scrutins de l'année en cours, porte convocation du collège électoral, ainsi que l'ouverture et la clôture de la campagne électorale pour l'élection des députés, des membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux de l'année 2025.

Pour l'élection des députés, le collège électoral est convoqué le samedi 27 septembre 2025 pour le premier tour, et le samedi 11 octobre 2025 pour le second tour. Le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures.

La campagne électorale pour le premier tour de ladite élection est ouverte le mercredi 17 septembre 2025 à 00 heure et close le vendredi 26 septembre 2025 à 24 heures. La campagne pour le second tour est ouverte le mercredi 1er octobre 2025 et close le vendredi 10 octobre 2025 à 24 heures.

S'agissant de l'élection des membres des Conseils départementaux et des Conseils municipaux, le collège électoral est convoqué le samedi 27 septembre 2025. Le scrutin est ouvert à 7 heures et clos à 18 heures.

La campagne électorale pour le tour unique de cette élection est ouverte le mercredi 17 septembre 2025 à 00 heure et close le vendredi 26 septembre 2025 à 24 heures.