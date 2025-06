Ile Maurice: Culture - Le commerce des oeuvres d'art à l'international pour stimuler la croissance

L'art et la culture, souvent considérés comme les parents pauvres des Budgets successifs, n'ont pas été oubliés cette fois-ci. Dans ce Budget 2025-2026, le secteur des arts et de la culture figure parmi les quatre piliers du New Economic Model, un nouveau modèle économique visant à stimuler la croissance par l'investissement.

Afin de revitaliser le secteur des arts créatifs, tout en mettant l'accent sur le progrès et la cohésion sociale, le Premier ministre prévoit la création d'une National Arts Commission, chargée de conseiller sur une politique globale en matière d'arts et de culture. Par ailleurs, Navin Ramgoolam a indiqué que son gouvernement entend «rationaliser les procédures administratives relatives à l'organisation de festivals et de concerts», sans toutefois entrer dans les détails.

Dans le but de stimuler la croissance, Navin Ramgoolam envisage d'introduire l'Art Trading, soit l'exportation d'oeuvres d'art en tant qu'investissement pour des étrangers fortunés. L'Economic Development Board (EDB) sera chargé de mettre en place des infrastructures au sein du port franc pour favoriser le commerce international d'oeuvres d'art. Le Premier ministre a souligné que cette mesure permettra aux artistes mauriciens les plus talentueux de se faire connaître à l'international.

Concernant le patrimoine, le gouvernement encouragera l'investissement du secteur privé dans la rénovation, l'entretien et la gestion des principaux sites patrimoniaux, tels que les théâtres et les musées, à travers un nouveau programme intitulé Heritage Stewardship Scheme.

Outre ces annonces faites au Parlement, un coup d'oeil au document annexe du Budget 2025-2026 révèle que le National Arts Fund, mis sur pied en 2018 pour soutenir financièrement les activités artistiques, devrait être supprimé. Selon le document, cette décision vise à rendre la gestion des finances publiques plus transparente.