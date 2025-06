Sénégal: Ismaïla, Iliman, Jackson... pour guider les « Lions »

Le Sénégal fera sans Sadio Mané pour les matches amicaux contre l'Irlande, ce vendredi 6 juin, à l'Aviva Stadium de Dublin, et l'Angleterre (10 juin), en plus du forfait de dernière minute de Pape Matar Sarr. Des absences qui constituent une bonne opportunité pour des joueurs comme Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson..., de prendre leur destin en main en faisant étalage de leurs talents.

Face à l'Irlande et à l'Angleterre, Sadio Mané ne sera pas présent pour apporter sa percussion, distribuer des caviars, transformer des occasions de but. Ce sera aux autres attaquants de prendre leurs responsabilités. Ismaïla Sarr en premier. Dans la ligne d'attaque, il est dans le groupe présent à Dublin, le plus expérimenté.

À 27 ans, il sort de l'une des saisons les plus abouties de sa carrière avec 8 buts et 6 passes décisives. Cependant, s'il a un regain de forme en club, ses performances dans la « Tanière » sont loin d'avoir été reluisantes. Son dernier but remonte au 9 septembre 2024 face au Burundi (0-1), sur un penalty obtenu par Sadio Mané. Depuis, c'est le contraste pour « Speedy Iso » qui cartonne à Crystal Palace mais tâtonne en sélection. L'absence de Sadio Mané devrait le doper.

Surtout s'il hérite du flanc gauche de l'attaque où il avait fait bonne impression au Mondial 2022 au Qatar. Avec Ismaïla Sarr, Pape Thiaw a plusieurs cordes à son arc. Le joueur formé à Génération Foot, très polyvalent, peut jouer à tous les postes de l'attaque.

En excentré gauche, excentré droit, dans l'axe où il a fait feu de tout bois en Premier League, l'enfant de Saint-Louis peut exceller. Si Ismaïla Sarr a brillé à Crystal Palace qu'il a aidé à remporter la Fa Cup, Iliman Ndiaye a lui aussi réalisé une très bonne saison à Everton.

Les performances de l'ancien marseillais ont permis aux « Toffees » de s'extirper de la zone de relégation et de conclure la saison en beauté. Mais contrairement à Ismaïla Sarr qui a brillé à Crystal Palace sans performer en sélection, Iliman Ndiaye a affiché un niveau de jeu élevé avec les « Toffees » comme avec les « Lions ».

Son influence dans le jeu, depuis l'arrivée de Pape Thiaw, n'a cessé de grandir. Il a été passeur décisif contre le Malawi (4-0) et face au Burundi (2-0). Dans la conservation, l'amorce des actions offensives, la percussion, il a fait énormément de bien. Sans occulter sa qualité de dribble qui lui permet d'éliminer facilement des adversaires et de trouver ses coéquipiers.

Son absence lors des deux sorties des « Lions » contre le Soudan (0-0) et le Togo (0-0) s'était fortement fait sentir. Il n'y avait plus ce liant entre l'attaque, le milieu, cette capacité d'élimination et d'accélération qui permet de surprendre l'adversaire. Son retour qui coïncide avec l'absence de Mané est une grosse bouffée d'oxygène pour Pape Thiaw.

Ce dernier peut s'appuyer sur les qualités offensives, la combativité et la polyvalence d'Iliman qui constitue une aubaine pour les « Lions » qui compteront sur sa maestria pour faire déjouer les « Boys In Green» de l'Irlande et la « perfide Albion».

Réveil attendu des attaquants

L'efficacité est, depuis un bon bout de temps, le talon d'Achille de l'équipe nationale du Sénégal. Les « Lions » ont eu du mal à se créer des occasions et à les mettre au fond des filets. Il fallait souvent compter sur des exploits personnels de Sadio Mané, ou des coups d'éclat d'Habib Diarra, lors des dernières sorties, pour mettre le feu aux buts adverses.

Mané ne sera pas aux avant-postes contre l'Irlande et l'Angleterre. C'est l'occasion pour d'autres attaquants de montrer qu'on peut compter sur eux dans les grands rendez-vous. C'est le cas de Nicolas Jackson. L'attaquant de Chelsea, qui vient de terminer la saison en boulet de canon avec un succès en Ligue Conférence, n'a pas jusqu'ici carburé avec les «Lions».

Il a attendu sa 17e sélection, le 11 octobre 2024, face au Malawi (4-0), pour marquer son premier but. Et depuis, c'est silence radio. Le « Lion », qui a retrouvé des couleurs avec les « Blues », devra relever le défi. De même que Boulaye Dia qui vient de boucler une saison assez réussie avec 9 buts en Serie A.

Chérif Ndiaye, meilleur buteur du championnat serbe (19 buts), Abdallah Sima, Cheikh Tidiane Sabaly et la nouvelle trouvaille de Metz, Idrissa Guèye, sont autant de pions à utiliser pour étriller l'Irlande et l'Angleterre. Aux attaquants de trouver la mire.