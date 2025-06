Afrique: Marché automobile - Ford réintègre l'Afrique du Nord au réseau MENA

Ford a dévoilé récemment une refonte stratégique de son organisation et de ses opérations au sein de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnée d'un engagement renforcé de ses investissements.

Parmi les décisions structurantes annoncées par la marque, la réintégration de l'Afrique du Nord au réseau MENA, la nomination de nouveaux profils de direction qui viendront consolider la présence du groupe en Arabie Saoudite et au-delà, ainsi qu'un renforcement significatif des activités de Ford à Riyad.

« L'engagement de Ford envers les clients du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui font confiance aux marques Ford et Lincoln depuis des décennies, est tout simplement inébranlable», a déclaré Ravi Ravichandran, Président de Ford Moyen-Orient et Afrique du Nord.

« Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau l'Afrique du Nord dans nos opérations ; à cette fin, nous avons désigné les meilleurs leaders qui nous permettront de continuer à croître et à mieux servir nos clients et partenaires. »

« L'extension de notre bureau de Riyad, qui accueillera désormais des équipes dédiées à l'Arabie Saoudite, au Levant, au Qatar et à l'Afrique du Nord, nous permet de gagner en agilité et de répondre encore plus rapidement et plus efficacement aux besoins spécifiques de chaque marché », a ajouté Ravi Ravichandran.

Nominations au niveau de la direction :

● Ramzy Hadi, Directeur Général, Moyen-Orient & Afrique du Nord (en fonction depuis le 1er juin 2025)

Travaillant chez Ford Moyen-Orient depuis 2010, et récemment en charge des Opérations Terrain, Ramzy Hadi sera désormais chargé de piloter la stratégie régionale, mais aussi la conduite des opérations et le développement des partenariats avec les distributeurs.

● Amith Shetty, Directeur Pays - Arabie Saoudite et Afrique du Nord

Fort d'une expérience réussie à la tête des activités de Ford en Arabie Saoudite, Amith Shetty voit ses responsabilités élargies à l'Afrique du Nord, avec pour mission d'aligner les priorités régionales sur les dynamiques de croissance du marché.

● Khodr Dahoud, Responsable Régional des Ventes - Afrique du Nord

Opérant depuis le bureau élargi de Riyad, Khodr Dahoud sera chargé d'impulser une toute nouvelle dynamique commerciale et de renforcer la présence de la marque au niveau de ses marchés clés en Afrique du Nord.

Afin d'améliorer davantage l'expérience client et l'après-vente, Ford annonce également les nominations suivantes :

● Nicolas Lory, Directeur Après-Vente, Moyen-Orient & Afrique du Nord

● Hamzeh Shalan, Responsable Après-Vente, Arabie Saoudite & Afrique du Nord