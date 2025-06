Congo-Kinshasa: Guerre à l'Est - Les Députés Nationaux fustigent l'indifférence manifeste de l'OIF

Le Rapporteur de l'Assemblée Nationale, Jacques Djoli Eseng'ekeli, a échangé mercredi 4 juin 2025 avec une délégation de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), conduite par l'ambassadrice Muriel Berset Kohen. Ces discussions, tenues à huis clos, ont mis en lumière les préoccupations croissantes des Députés Nationaux concernant la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une mission d'information de l'OIF, suite à une résolution adoptée lors du 19ème Sommet de la Francophonie en octobre 2024 à Paris. Les Députés congolais, majoritairement membres de la Commission des Relations extérieures, ont exprimé leur frustration face à ce qu'ils perçoivent comme une « pusillanimité » de l'OIF et une « indifférence » de sa Secrétaire Générale. Selon eux, cette attitude hypocrite soulève des questions fondamentales sur la pertinence de la participation de la RDC à cette organisation.

Les Députés ont souligné les conséquences désastreuses de plus de 30 ans d'agression et de crise humanitaire dans l'est du pays. Ils ont plaidé pour une action plus ferme de l'OIF, afin de démontrer une réelle solidarité envers le peuple congolais. Ces préoccupations ont été clairement articulées lors des échanges, révélant un sentiment d'abandon parmi les élus face à la gravité de la situation que traverse la RDC.

A l'issue de la rencontre, l'ambassadrice Muriel Berset Kohen a partagé avec la presse l'objectif de leur mission. « Nous avons échangé et écouté les plaintes des élus du peuple sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. L'objectif de notre mission ici est de voir ce que l'OIF peut faire de plus pour démontrer sa solidarité avec le peuple congolais dans ces circonstances », a-t-elle déclaré.

Cet échange entre les députés congolais et la délégation de l'OIF témoigne l'urgence d'une réponse internationale face à une crise qui perdure depuis trop longtemps. Alors que le peuple congolais attend un soutien tangible, il est crucial que les organisations internationales, telles que l'OIF, prennent conscience de leur rôle et de leur responsabilité dans la promotion de la paix et de la sécurité.