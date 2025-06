Une rencontre stratégique. Un élan d'initiative. Une volonté de convaincre. C'est dans cette démarche de responsabilité que Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a reçu, jeudi 5 juin 2025, la mission d'information de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), dans son cabinet, situé à la Gombe, à Kinshasa. Accompagnée par la ministre déléguée chargée de la Coopération internationale et de la Francophonie, Bestine Kazadi Ditabala, cette délégation, chapeautée par Muriel Berset Kohen (représentante personnelle de la Présidente de la Confédération suisse au CPF, cheffe de mission), est venue dans le cadre de l'appui à l'initiative de médiation régionale en cours pour résoudre la crise dans l'Est de la RDC.

«Je suis venue lui présenter la délégation que les chefs d'État et de gouvernement des 93 pays de la Francophonie ont souhaité envoyer au Congo (RDC) pour s'informer directement auprès des autorités, ainsi que des associations de la société civile, de la situation dans le pays, la situation dans l'Est du Congo, et aussi pour parler du renforcement de la coopération entre la Francophonie -- dont le Congo est le plus grand membre, avec le plus de locuteurs francophones -- et l'organisation, et voir ce que peut faire la Francophonie pour renforcer cette coopération, ces échanges, pour soutenir la voie que les autorités du pays ont choisie vers la paix », a-t-elle déclaré.

Et de poursuivre : « La population est tellement et durement éprouvée -- et nous avons pu l'entendre ces derniers jours ici -- que la population dans l'Est du pays puisse retrouver la paix, que leurs enfants puissent aller à l'école, que les femmes puissent sortir chercher du bois sans être agressées, pour que la prospérité puisse revenir, se développer dans une région d'un pays si riche, en fait. »

Au-delà de la question de la paix dans la partie orientale du pays, la même mission a aussi évoqué la question de la coopération et du développement. Ce qui a été bien accueilli par le ministre de la Communication et Médias - porte-parole du gouvernement Suminwa.

« Nous avons parlé de l'état de la situation. Nous avons parlé des moyens de renforcer la coopération dans différents domaines, et je dois vous dire que ce fut des échanges extrêmement fructueux et substantiels. »

Présente dans la capitale congolaise depuis le lundi 2 juin dernier, cette mission d'information de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) bouclera son séjour en République Démocratique du Congo (RDC), ce vendredi 6 juin prochain, et retourne à Paris pour faire rapport à d'autres membres de l'OIF et voir dans quelle mesure leurs Chefs d'État et leurs gouvernement pourraient s'impliquer dans la résolution de cette guerre d'agression, qui, depuis plus de 30 ans, a causé plus de 12 millions de morts et de déplacés en RDC et s'assurer du retour effectif d'une paix durable.

Le ministre Patrick Muyaya a salué cette initiative de cette branche l'Organisation internationale de la Francophonie et compte sur elle, pour que le Rwanda soit réellement condamné. Car, le temps des sanctions est révolu. Il s'agit, en l'occurrence, du processus de paix conjoint CEA-SADC, fusionnant les processus de Nairobi et de Luanda, avec pour médiateur Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres du Togo, désigné par l'Union africaine (UA), et la facilitation d'anciens chefs d'État africains : Mokgweetsi Masisi, Olusegun Obasanjo (Nigeria), Uhuru Kenyatta (Kenya), Catherine Samba-Panza (République centrafricaine), Sahle-Work Zewde (Éthiopie).

Il convient de souligner que la venue de cette mission d'information constitue une victoire diplomatique de la RDC au sein de l'OIF et dans l'espace francophone, sous la vision du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En effet, depuis près de trois ans, SEM la ministre déléguée en charge de la Coopération internationale et de la Francophonie mène, auprès des instances de l'OIF, un plaidoyer en faveur du retour de la paix et du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.