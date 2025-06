A l'occasion de la Journée Mondiale de l'Environnement, célébrée avec une ferveur particulière ce jeudi 5 juin à Kinshasa, un seul message a résonné, celui de l'engagement citoyen pour la sauvegarde du cadre de vie. La population de la République Démocratique du Congo a été conviée, lors d'une cérémonie solennelle, à devenir l'acteur principal d'une transformation écologique par un geste simple mais puissant, la plantation d'arbres. Cette invitation vise à gagner collectivement le pari d'un environnement sain et d'un futur plus respirable pour tous.

Cet appel à l'action a été lancé par la Ministre d'Etat en charge de l'Environnement et du Développement Durable, Eve Bazaïba. S'adressant à la nation, elle a invité chaque Congolais à prendre conscience du rôle vital de la nature. "Je nous invite tous, les uns et les autres, qui bénéficions des bienfaits de la nature en général et des arbres en particulier, à nous impliquer dans la plantation d'arbres dans nos milieux de vie et à lutter contre la pollution par des actions de salubrité quotidiennes. Ceci afin de gagner le pari d'un environnement sain et d'un cadre de vie agréable", a-t-elle déclaré, soulignant l'interdépendance entre le bien-être humain et la santé de la planète.

Cette journée n'a pas seulement été celle des discours, mais aussi celle des actes concrets, illustrant la vision gouvernementale pour un Congo plus vert. Ainsi, un projet d'envergure a été officiellement lancé : "les travaux d'aménagement des espaces verts naturels de la Baie de Ngaliema". Ce lieu est appelé à devenir un symbole de la reconquête écologique en milieu urbain.

"La sanctuarisation de la Baie de Ngaliema s'inscrit dans l'optique de la végétalisation des espaces en milieu urbain", a indiqué Eve Bazaïba. Elle a expliqué que cette démarche est l'une des actions les plus régulièrement mises en avant pour atténuer les effets du changement climatique et s'adapter à ceux-ci, notamment pour lutter contre l'aggravation du phénomène d'îlots de chaleur urbain. Dans des villes souvent confrontées à une chaleur accablante, la création de tels espaces verts représente une véritable bouffée d'oxygène.

"Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Il s'agit aussi de créer des parcs récréatifs éco-touristiques afin de contribuer à l'amélioration de l'environnement, cadre de vie des habitants et à la valorisation du patrimoine forestier national", a poursuivi la Ministre d'État. La Baie de Ngaliema, ainsi transformée, offrira aux Kinois un lieu de détente, de loisir et de reconnexion avec la nature, tout en mettant en valeur la richesse écologique du pays.

Cet appel à la plantation d'arbres et le lancement du projet de la Baie de Ngaliema s'inscrivent donc dans une démarche plus large, celle d'une prise de conscience collective et d'une action concertée face aux défis environnementaux. En cette Journée Mondiale de l'Environnement, la RDC réaffirme sa volonté de protéger son patrimoine naturel exceptionnel et d'offrir à ses citoyens un avenir où développement rime avec durabilité et respect de la biodiversité.