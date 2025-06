Lors de sa réception hier, jeudi 5 juin 2025, au Palais de la Nation, Martin Fayulu Madidi a martelé sur un certain nombre de préalables essentiels au renforcement effectif de la cohésion nationale face au danger croissant que présente l'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23/AFC dans l'Est de la RDC. Le Président de l'Ecidé a formellement demandé à Félix Tshisekedi, Chef de l'Etat, de songer à la convocation, dans les plus brefs délais, d'un dialogue social. Il a également attiré son attention sur la nécessité de prendre en compte l'initiative des princes de l'Eglise catholique réunis au sein de la Cenco et des responsables de l'Eglise du Christ au Congo (ECC) autour d'un pacte pour la paix et le vivre-ensemble en République démocratique du Congo.

Rencontre fructueuse

72 heures après avoir formulé sa demande de rencontrer le Chef de l'Etat, dans son adresse largement relayée sur la toile, l'opposant Martin Fayulu Madidi a été reçu hier, jeudi 5 juin 2025, au Palais de la Nation, par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République.

Le président du parti Ecidé est arrivé aux bureaux officiels du Chef de l'État à 16 h40 minutes. Visiblement détendu et tout sourire, l'ancien candidat à la presidentielle de 2023 a monté les marches du Palais de la Nation jusque dans le salon des ambassadeurs. Le Président de la République Félix Tshisekedi et l'opposant Martin Fayulu ont échangé des chaleureuses accolades. « Je suis content de vous voir et nous allons échanger à coeur ouvert », a lancé le Chef de l'État à l'endroit de son hôte.

Pour cette rencontre, le leader de l'Ecidé et patron de la plateforme LAMUKA était accompagné de ses collaborateurs les plus proches à savoir : Devos Kitoko, Prince Epenge, Alex Dende dit Lexxus Legal et Mme Chantal Moboni. À l'issue de près de 2 heures d'entrevue, l'opposant Martin Fayulu s'est exprimé devant la presse.

« Le pays est dans une passe très difficile. Nous sommes attaqués de partout.

Nous avons besoin de la cohésion nationale. Je suis venu pour lui dire que nous n'avons pas 36 solutions. Nous devons créer un camp de la patrie. Avec toutes nos crises que nous avons : crise sociale, crise politique et crise sécuritaire, la solution est un dialogue social.

Je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les Évêques de la Cenco et les pasteurs de l'ECC afin de voir ensemble ce pacte social qu'ils proposent. À ce sujet, le Président Tshisekedi a promis de donner sa réponse rapidement, selon Martin Fayulu. Interrogé sur une éventuelle participation dans les institutions, Martin Fayulu Madidi a répondu que ce point n'a pas fait l'objet de discussions.

C'est depuis la rencontre de l'opposition à Genève en novembre 2018 que les deux personnalités avaient rompu leur collaboration. Depuis, le leader de l'Ecide et chef de file de Lamuka est devenu un farouche opposant au Président Tshisekedi. Cette rencontre du Palais de la nation fera peut-être passer le duel en un duo pour l'intérêt supérieur de la nation.