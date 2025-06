Ile Maurice: Transports - Priorité au métro et à la sécurité routière

Le gouvernement poursuit activement la modernisation du secteur des transports à travers des investissements stratégiques. Une priorité majeure reste le développement du Metro Express Ltd, avec une participation en actions atteignant Rs 525 millions en 2025-26. Cette initiative vise à renforcer la mobilité urbaine durable. Plusieurs projets de construction de gares routières sont également en cours, notamment à Camp-Diable, Rivière-des-Anguilles et Rose-Hill, visant à améliorer la fluidité du transport public et le confort des usagers.

Le programme de sécurité routière constitue un axe essentiel, avec un financement continu pour les marquages routiers, trottoirs, glissières de sécurité, abribus, et aménagements cyclables. Par exemple, Rs 30 millions par an sont alloués aux marquages et panneaux de signalisation. Le réseau cyclable sera renforcé avec des investissements prévus jusqu'en 2027.

Dans une optique de modernisation, la digitalisation des services de la National Land Transport Authority se poursuit, avec un budget de Rs 58,7 millions pour la refonte du système informatique. D'autres projets numériques incluent un système de gestion de flotte de bus publics et la billetterie sans contact. Le total des dépenses prévues pour le ministère des Transports terrestres sur la période s'élève à plus de Rs 830 millions, soulignant l'engagement fort du gouvernement envers une mobilité plus sûre, plus efficace et plus écologique.

Des investissements majeurs sont aussi prévus pour le développement du port et de l'aéroport. Rs 82,5 millions seront consacrés à l'acquisition d'un remorqueur, financé par le gouvernement du Japon, pour renforcer les capacités portuaires. Du côté aéroportuaire, Rs 10 millions seront investis dans le système de surveillance ADS-B pour améliorer la sécurité du trafic aérien. Ces projets visent à moderniser les infrastructures et soutenir la connectivité régionale.