Ile Maurice: Des mesures ambitieuses mais des attentes persistantes

Le Budget 2025-2026 introduit plusieurs initiatives destinées à moderniser l'agriculture et à renforcer la sécurité alimentaire. L'annexe budgétaire vient détailler les modalités de mise en oeuvre, les sources de financement et la portée de ces mesures.

L'annonce phare est la création du Food Resilience Scheme, un programme destiné à pro mouvoir l'agriculture sous environnement contrôlé. Il comprend l'adoption de techniques agricoles innovantes, telles que l'agriculture verticale, qui optimise la production sur des surfaces réduites tout en limitant l'impact environnemental. Le programme prévoit également la modernisation de la production de semences et de fertilisants, avec un accent sur la qualité et l'adaptation aux conditions climatiques. Des financements seront alloués à la recherche et au développement de nouvelles méthodes de production.

Une enveloppe de Rs 800 millions est prévue pour soutenir les agriculteurs, planteurs et éleveurs. D'après l'annexe, cette somme sera ré partie entre des aides directes - notamment des subventions - et des financements pour les exploitants agricoles. Le plan inclut également l'accès à l'intelligence artificielle. Le Food and Agricultural Research and Extension Institute prendra en charge des abonnements à des outils numériques permettant aux agriculteurs d'optimiser la gestion des cultures et l'analyse des données agricoles pour une production plus efficiente.Landscope, entreprise publique spécialisée dans le développement immobilier et la gestion des terres, a pour sa part reçu pour mandat de mobiliser ses actifs fonciers au service de l'autosuffisance alimentaire. Ces terrains seront exploités pour développer des exploitations agricoles modernes et encourager la diversification des cultures.

Dans le secteur sucrier, le gouvernement introduit un revenu minimum garanti de Rs 35 000 par tonne pour les planteurs produisant jusqu'à 60 tonnes de sucre, incluant la bagasse et la mélasse. Cette mesure vise à stabiliser la filière et à garantir une rémunération plus équitable.

Si ces propositions sont globalement bien accueil lies, certaines voix s'élèvent sur le terrain. Kavi Santchurn, planteur, alerte sur les difficultés actuelles. Selon lui, plusieurs acteurs sont concernés - planteurs, encanteurs, marchands, consommateurs. Il observe une hausse généralisée des coûts, rendant la culture plus difficile cette année, notamment avec l'évolution des coûts de production et les ajustements économiques en cours.

Ainsi, si les mesures annoncées tracent une voie vers une agriculture plus résiliente et technologique, leur efficacité dépendra de leur application concrète. Sur le terrain, les professionnels espèrent surtout des réformes structurelles durables, en particulier en ce qui concerne la réduction des coûts de production et l'adaptation aux réalités du marché agricole.