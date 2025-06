Conformément au Règlement d'Ordre Intérieur de l'Assemblée nationale, le Ministre de l'Industrie et du Développement des PME-PMI, Son Excellence Louis Watum Kabamba, a répondu ce jeudi à l'invitation des membres de la Commission Permanente Aménagement du Territoire, Infrastructures et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (ATI-NTIC).

Accompagné des directeurs généraux des structures sous tutelle ainsi que des membres de son cabinet, le Ministre a apporté des réponses précises et structurées autour de six axes majeurs, traduisant ainsi la volonté du Gouvernement de la République de bâtir une gouvernance industrielle rigoureuse, inclusive et tournée vers les résultats.

1. Politique sectorielle et industrialisation inclusive

Le Ministre Louis Watum Kabamba a rappelé la vision du Gouvernement en matière d'industrialisation, axée notamment sur le déploiement des Zones Économiques Spéciales (ZES) et la promotion des jeunes entrepreneurs. Ces leviers sont appelés à jouer un rôle déterminant dans la transformation structurelle de l'économie congolaise et la création d'emplois durables.

2. Sous-traitance dans le secteur privé : bilan et perspectives

Évoquant la loi de 2017 relative à la sous-traitance, le Ministre a présenté des données actualisées illustrant les retombées positives de cette législation sur l'inclusion économique des entreprises locales. Toutefois, face à certaines limites constatées, il a annoncé une relecture prochaine du texte, dans une démarche d'optimisation et d'équité.

3. Métrologie, normalisation et propriété industrielle

Dans une dynamique de modernisation, le Ministre a mis en lumière les réformes en cours visant à renforcer les capacités nationales en métrologie, à améliorer le cadre normatif et à protéger les inventions par une gestion efficace de la propriété industrielle. Ces efforts visent à valoriser les produits made in Congo et à sécuriser l'innovation.

4. Plan Directeur d'Industrialisation et partenariats stratégiques

Le point a également été fait sur la mise en oeuvre du Plan Directeur d'Industrialisation, un cadre stratégique qui s'appuie notamment sur des partenariats public-privé, la relance des unités industrielles en sommeil et l'implantation de nouvelles infrastructures industrielles à travers plusieurs provinces du pays.

5. Inspection des établissements industriels : priorité à la sécurité

Insistant sur l'importance de la conformité et de la sécurité industrielle, le Ministre a évoqué les actions entreprises pour renforcer les capacités des inspecteurs techniques, afin de garantir un suivi rigoureux des normes en vigueur dans les unités de production.

6. Engagement pour un dialogue républicain

A l'issue de cette séance de travail, les membres de la Commission ont formulé des préoccupations complémentaires auxquelles le Ministre devra répondre dans un délai de 48 heures. Ce processus témoigne d'une volonté commune de transparence, de responsabilité et de collaboration entre le pouvoir exécutif et la Représentation nationale.

Le Ministère de l'Industrie et du Développement des PME-PMI réaffirme son engagement à accompagner le processus de transformation économique de la République Démocratique du Congo, dans une approche inclusive, innovante et respectueuse des attentes des citoyens.