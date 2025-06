L'élection de la République Démocratique du Congo en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies, est une nouvelle d'une portée symbolique et diplomatique majeure. Cette élévation de la RDC dans l'une des hautes sphères de cette organisation mondiale a été vivement saluée par le Président de l'Assemblée Nationale, Vital Kamerhe, lors de la plénière de mercredi 4 juin 2025.

Cette reconnaissance internationale, attendue et espérée, ouvre des perspectives nouvelles pour le géant africain. Le Speaker de l'Assemblée Nationale n'a pas manqué de souligner l'importance cruciale de cette position. Pour Vital Kamerhe, siéger au Conseil de Sécurité offre à la RDC une plateforme inestimable, une tribune de premier plan pour porter avec plus de poids et de résonance son plaidoyer en faveur d'une paix durable.

Une paix ardemment souhaitée non seulement pour panser les plaies du pays lui-même, mais aussi pour contribuer à la stabilité du continent africain et, au-delà, à celle de l'humanité tout entière. Ces mots, forts et porteurs d'espoir, ont certainement trouvé un écho particulier auprès des représentants de la Nation.

Cependant, cette annonce d'envergure internationale s'inscrivait dans un agenda parlementaire dominé par les réalités sécuritaires persistantes dans l'Est du pays. En effet, l'unique point inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière de ce mercredi 4 juin 2025 était l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.

Présenté avec la gravité requise par le Vice-Ministre de la Justice et Contentieux International, Samuel Mbemba Kabuya, ce projet de loi, qui vise à prolonger une nouvelle fois cette mesure exceptionnelle, a été déclaré recevable.

Fait notable, il a ensuite été soumis au vote et adopté par la Représentation Nationale sans qu'aucun débat n'ait eu lieu, témoignant peut-être d'un consensus sur la nécessité de maintenir, pour l'heure, ce régime particulier face à une situation qui demeure préoccupante.

Il est important de rappeler que l'état de siège, mesure forte prise par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été instauré le 3 mai 2021. Avec cette nouvelle adoption, il atteint aujourd'hui sa 98ème prorogation. Un chiffre qui, à lui seul, illustre la complexité et la durée des défis sécuritaires auxquels ces deux provinces continuent d'être confrontées, et l'engagement continu des autorités à y rechercher des solutions.