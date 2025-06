Ile Maurice: TIC - L'intelligence artificielle dans la lumière

L'intelligence artificielle (IA)est au coeur de la transformation du pays, avec une série d'initiatives structurantes, bien que certaines restent encore à l'état de promesse. Le Premier ministre a annoncé un montant de Rs 25 millions alloué à l'équipement des ministères en outils d'IA afin d'améliorer les politiques publiques et la qualité des services. Les startup, les micro entreprises, et les Petites et moyennes entreprises (PME) bénéficieront d'une déduction fiscale allant jusqu'à Rs 150 000 pour leurs investissements dans l'IA.

Côté éducation, un effort est amorcé pour créer une culture technologique dès le plus jeune âge. L'IA deviendra un module obligatoire dans tous les programmes de l'enseignement supérieur public et un programme de formation est prévu pour les enseignants comme pour les élèves. L'IA ne sera pas cantonnée au secteur technologique. Le gouvernement l'inscrit également dans son discours sur la transition climatique, l'économie verte et même la refonte du modèle touristique. Avec l'aide du secteur privé, l'objectif est de faire émerger un tourisme plus intelligent, capable d'anticiper la demande et de s'adapter à une offre en mutation. La technologie sera aussi utilisée pour renforcer la sécurité alimentaire : les PME agroalimentaires auront accès à des abonnements IA via les instituts de recherche pour moderniser leur production et garantir la qualité des denrées.

Dans le contexte de la transition climatique, le gouvernement s'engage à intégrer l'IA et les technologies «de rupture» tout en maintenant l'équilibre budgétaire. L'IA figure ainsi parmi les outils clés pour faire face aux défis démographiques, environnementaux et économiques. Un partenariat public-privé a aussi été annoncé. Il vise à réinventer le tourisme en s'appuyant sur la technologie, l'innovation et l'IA pour adapter l'offre et la demande à un secteur en mutation/transformation.