Ile Maurice: Éducation - Une vision ambitieuse pour faire de Maurice un pôle d'enseignement

Ce Budget place l'éducation au cœur de la stratégie nationale, affirmant avec force que le capital humain est notre ressource la plus précieuse. Le Premier ministre a ainsi annoncé un véritable tournant avec un nouveau contrat social pour l'éducation, porté par une large concertation et l'engagement de tous les acteurs du secteur.

En attendant la mise en place d'un blueprint clair pour guider ce chantier national, des mesures concrètes ont déjà été annoncées. Pour renforcer l'inclusivité, un soutien accru sera apporté aux élèves ayant des institutions de Special Education Needs (SEN). Par ailleurs, Rs 20 millions seront injectés pour consolider le Foundation Programme. La qualité de l'enseignement à tous les niveaux est également priorisée. Une Quality Assurance Unit sera créée pour les secteurs pré-primaire et primaire, tandis qu'un National Education Council et un National Curriculum Advisory Board verront le jour pour conseiller le gouvernement sur l'amélioration des contenus pédagogiques. Sur le plan des infrastructures, Rs 438 millions seront investis dans la modernisation des établissements, de la maternelle à l'université.

Le gouvernement affiche aussi une ambition régionale forte : faire de Maurice un pôle majeur d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. L'objectif est clair : doubler le nombre d'étudiants étrangers d'ici trois ans. Un Hall of Residence sera construit à Réduit et une stratégie de promotion de la marque Study Mauritius sera lancée en collaboration avec le secteur privé. Un cap est donné : celui d'une éducation inclusive, innovante et tournée vers l'avenir.