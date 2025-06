Congo-Kinshasa: 75 prix Nobel appellent à un sursaut international pour stopper les souffrances dans l'est du pays

Soixante-quinze prix Nobel ont signé mercredi 4 juin une tribune pour appeler la communauté internationale à agir pour mettre fin aux souffrances du peuple congolais. La tribune est parue dans le quotidien Le Monde. L'appel a été lancé à l'initiative du docteur Denis Mukwege, lui-même prix Nobel de la paix en 2018 pour son action dans l'est de la RDC auprès des femmes victimes de viols devenus une arme de guerre.

La liste des signataires est impressionnante. Soixante-quinze prix Nobel de nationalités et de discipline diverses, de la chimie à la littérature en passant par la médecine ou la paix, de l'auteur nigérian Wole Soyinka à David MacMillan, un chimiste britannique, ont signé cette tribune.

Ensemble, ils dénoncent le « silence mondial persistant » qui entoure les crimes commis dans l'est de la RDC. Une « tragédie » qui dure depuis trois décennies de « conflits armés, de guerres répétées, de catastrophes humanitaires et de violations systématiques des droits humains et du droit international. » Et cela dans une « impunité enracinée » qui alimente à son tour les crises et l'absence d'action « significative » pour les endiguer.

Les 75 Nobel appellent donc à l'organisation d'une conférence internationale sur la paix « afin de placer ce conflit oublié et négligé au sommet de l'agenda de la communauté internationale ». S'agissant de la guerre en cours, ils reprochent à la communauté internationale de « tolérer » la présence de l'armée rwandaise dans l'est du pays. « Une agression illégale », selon leurs termes, qui perdure malgré le vote en février à l'ONU d'une résolution appelant le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Les signataires font le parallèle avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie et dénoncent « un poids deux mesures ».