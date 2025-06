Ethiopie: Le Premier ministre Abiy détaille la transformation tangible et visible du pays

Adds Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed, lors d'une interview télévisée, a souligné que l'Éthiopie connaît une transformation très visible et tangible dans de nombreux secteurs.

Dans cette interview, le Premier ministre a expliqué brièvement les mesures audacieuses prises par son gouvernement pour stabiliser le coût de la vie et stimuler la croissance économique du pays. Expliquant les vastes réformes en cours, le Premier ministre a mis en évidence un mélange d'avancées significatives dans de nombreux secteurs et de défis persistants au cours des six dernières années.

Selon lui, les réformes menées sous sa direction ont été motivées par une évolution vers une gouvernance plus démocratique, une libéralisation économique, des changements sociaux et une modernisation qui ont abouti à des réussites sans précédent.

Le Premier ministre Abiy a également déclaré que le gouvernement avait mis en œuvre des réformes économiques globales visant à remédier à ces déséquilibres structurels, et que ces réformes produisaient déjà des résultats positifs.

L'une des principales réalisations, a déclaré le Premier ministre, concerne les exportations.

Alors que l'Éthiopie n'a gagné que 7,5 milliards de dollars US en recettes d'exportation totales entre 1992 et 2006, le pays devrait maintenant générer plus de 8 milliards de dollars US en recettes d'exportation à la fin de la seule année budgétaire.

Mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le coût de la vie

Le Premier ministre Abiy a également reconnu que les pressions inflationnistes auxquelles le pays est actuellement confronté résultent d'un mélange complexe de problèmes structurels de longue date, de défis naturels et d'origine humaine, ainsi que de perturbations économiques mondiales.

Il a toutefois souligné la baisse significative de l'inflation, qui est passée de 34 % à 13,5 %, grâce aux réformes persistantes qui ont été menées à bien, y compris les efforts de réforme macroéconomique.

Pour le premier ministre, il s'agit là d'un signe de reprise économique dans le pays d'Afrique de l'Est

Le premier ministre a également souligné que l'amélioration des niveaux de revenus, la réduction de la pauvreté et la diminution des arriérés du PIB sont d'autres signes de la stabilisation économique de l'Éthiopie.

Outre les progrès économiques, le Premier ministre Abiy a souligné que les réformes menées dans divers secteurs contribuent à jeter les bases d'un avenir plus prospère. Il a ajouté que ces efforts visaient à réduire le fardeau de la dette et à créer un environnement économique plus durable pour la prochaine génération.

"L'Éthiopie se remet de ses maux passés et s'est engagée sur la voie du renouveau", a fait remarquer le Premier ministre.

Il a exhorté toutes les parties prenantes à rester engagées et à travailler collectivement pour soutenir et développer les progrès accomplis. "Il est de la responsabilité commune de tous les citoyens et de toutes les institutions de préserver et de faire progresser le changement que nous avons apporté", a-t-il conclu.

Le Premier ministre Abiy parle des initiatives multisectorielles qui alimentent les progrès en matière d'économie et de développement

Lors de cette longue et vaste interview, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'approche multisectorielle de l'Éthiopie en matière de développement donne des résultats mesurables dans l'ensemble de l'économie nationale et de l'agenda de développement plus large.

M. Abiy a expliqué qu'il n'était pas possible de parvenir à une prospérité durable en s'appuyant sur un seul secteur économique. C'est pourquoi le gouvernement a adopté une stratégie diversifiée et multisectorielle afin d'assurer une croissance et une transformation durables.

À cet effet, l'agriculture, l'industrie, l'exploitation minière, le tourisme et les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont été considérés par le gouvernement comme les principaux piliers de cette stratégie, a-t-il souligné.

Reconnaissant le potentiel substantiel de l'Éthiopie dans chacun de ces domaines, le Premier ministre a souligné la nécessité de poursuivre l'utilisation d'une politique saine, ajoutant que la nature de ces secteurs est extrêmement impérative dans la conduite d'un développement intégré.

"Cette approche porte déjà ses fruits", a-t-il noté, citant l'amélioration de la productivité agricole, l'expansion industrielle, l'augmentation des exportations minières, la croissance du secteur touristique et l'utilisation accrue des technologies numériques.

Se concentrant sur le secteur industriel comme un exemple clair de progrès, le Premier ministre a exprimé que des gains significatifs ont été réalisés dans le secteur. Il a également rappelé que la capacité de production industrielle est passée de 48 % avant les réformes à 65 % actuellement.

En outre, le nombre de parcs industriels opérationnels est passé de trois à treize, la majorité des installations étant désormais actives. "Nous avons revitalisé le secteur industriel en construisant des parcs industriels, en permettant aux investisseurs d'être propriétaires et en établissant des zones de libre-échange", a expliqué le Premier ministre Abiy.

Il a souligné que ces efforts ont produit des résultats remarquables et a prévu que le secteur industriel croîtrait de 13 % en 2024/2025, renforçant ainsi son rôle central dans la croissance économique nationale. Le Premier ministre a également souligné l'importance cruciale du secteur des services, qu'il a qualifié de "colonne vertébrale et de mécanisme de distribution" du progrès économique.

Le Premier ministre Abiy a souligné les réformes en cours, en particulier dans le secteur financier, qui visent à moderniser et à rationaliser la prestation de services. En intégrant des secteurs majeurs dans des domaines de soutien, nous obtenons des résultats multiples et interconnectés, a déclaré le premier ministre, ajoutant : "Cette approche holistique accélère notre développement national et façonne un avenir prospère pour l'Éthiopie".

La réforme macroéconomique de l'Éthiopie, pilotée par le contexte : L'alliance des réalités locales et des enseignements mondiaux

Le Premier ministre Abiy Ahmed a parlé de la réforme macroéconomique en cours en Éthiopie, la décrivant comme profondément ancrée dans son contexte unique, tirant parti des enseignements mondiaux et adaptée à ses besoins spécifiques.

M. Abiy a expliqué que la réforme économique de l'Éthiopie était fondée sur l'autoréflexion et l'évaluation critique du paysage économique national. Il a également rappelé les consultations approfondies menées par le gouvernement avec les parties prenantes nationales et internationales afin d'identifier et de relever les défis structurels de l'économie.

Soulignant l'importance des expériences mondiales, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie a tiré des enseignements précieux des pays qui ont réussi à surmonter les crises économiques et à mener à bien des réformes. Il a souligné que ces enseignements ont été adaptés au parcours unique de l'Éthiopie en matière de réforme, en insistant sur le fait que la réforme, bien que de conception locale, ne rejette pas les connaissances extérieures.

Le fait que l'Éthiopie ait mis en place sa propre réforme économique ne signifie pas que nous sommes fermés à l'idée d'apprendre des autres", a souligné le Premier ministre, rejetant comme "inappropriées" les affirmations selon lesquelles la réforme aurait été simplement copiée sur celle d'autres pays.

Il a également évoqué les négociations en cours avec le Fonds Monétaire International (FMI), la Banque mondiale et d'autres créanciers concernant la dette extérieure de l'Éthiopie, soulignant que ces discussions donnaient la priorité aux intérêts du pays.

Le Premier ministre Abiy a réaffirmé que la réforme macroéconomique de l'Éthiopie est le fruit de sa situation nationale, renforcée par les meilleures pratiques internationales et adaptée à sa vision du développement.