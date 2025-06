Ethiopie: Les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha dans le monde entier alors que le pèlerinage Hajj 2025 s'achève à La Mecque

Addis Ababa — Des millions de musulmans à travers le monde célèbrent l'Aïd al-Adha 2025, l'une des fêtes les plus sacrées de l'islam, qui coïncide avec la fin du pèlerinage annuel du Hajj en Arabie saoudite.

Les communautés musulmanes éthiopiennes célèbrent également la 1446e édition de l'Aïd al-Adha.

La fête de l'Aïd a débuté le vendredi 6 juin, marquée par des prières matinales, des rassemblements festifs et le sacrifice rituel d'animaux en souvenir de la dévotion inébranlable du prophète Abraham.

L'Aïd al-Adha est une période de réflexion et de renouveau spirituel. Il rappelle à tous les musulmans l'importance de la foi, de la dévotion et de la soumission à la volonté de Dieu.

Cette journée favorise un sentiment d'unité et d'inclusion, car des personnes d'origines diverses se rassemblent pour célébrer cette occasion sainte. La fête renforce non seulement les liens au sein des familles et des communautés, mais elle encourage également les actes de charité et de bonté.

Un rapport indique qu'à La Mecque, plus de 1,6 million de pèlerins ont accompli le dernier grand rituel du Hajj la "lapidation du diable" symbolique dans la vallée de Mina à l'aube.

Vêtus de vêtements blancs, ils ont lancé des cailloux sur trois piliers de pierre pour signifier le rejet de Satan par Abraham. Ce rite a suivi le sommet spirituel du Hajj, qui s'est déroulé jeudi sur le mont Arafa, où les fidèles se sont recueillis et ont prié.

En 2025, l'Aïd al-Adha devrait commencer aujourd'hui, 6 juin, et se terminer dans la soirée du lundi 9 juin, en fonction de l'observation du croissant de lune.

. La fête s'étend traditionnellement sur trois ou quatre jours, appelés jours de Tashreeq, au cours desquels les célébrations se poursuivent avec des prières communes, des festins et des actes de charité.

Le jour d'Arafah, moment crucial du pèlerinage du Hajj, précède l'Aïd al-Adha le 5 juin, marquant une journée de réflexion et de supplication pour les musulmans du monde entier.

L'Aïd al Adha, également connu sous le nom de fête du sacrifice, est le plus sacré des deux Aïds célébrés par les musulmans du monde entier.

Il commémore la foi inébranlable du prophète Ibrahim, qui était prêt à sacrifier son fils pour obéir à Allah.

L'Aïd est célébré en Éthiopie et dans de nombreux pays d'Afrique, ainsi que dans les pays du Golfe (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar, Koweït, Turquie, Syrie, Jordanie, Oman, Irak) et dans les communautés musulmanes du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada et de l'Australie.