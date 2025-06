Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), M. Leonardo Santos Simão, a conclu hier une visite de trois jours à Conakry, Guinée.

L'objectif de cette visite était de poursuivre les échanges avec les autorités de transition afin d'apporter un soutien efficace à leurs efforts visant à un retour à l'ordre constitutionnel.

A cette fin, le Représentant spécial Simão a une série de rencontres importantes avec les responsables de la transition. Il a notamment rencontré le Président du Conseil National de Transition, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangers, de l'intégration Africaine et des Guinéens de l'Etranger, la ministre de la Promotion Féminine, de l'Enfance et des Personnes Vulnérables, bien ainsi que le Secrétaire-General du ministère de l'Administration du Territoire e de la Décentralisation. Il a également rencontré les représentants de l'équipe pays des Nations unies, ainsi que des membres du corps diplomatique.

Les discussions ont porté sur divers sujets liés au processus de transition, à la situation régionale et au soutien des Nations unies. Le Représentant spécial a salué l'engagement continu des autorités de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel, et a exhorté la communauté internationale à soutenir les efforts de la Guinée dans ce sens. Il a également encouragé tous les acteurs Guinéens à renforcer l'esprit de dialogue, de justice et de cohésion sociale.

Tout en félicitant le travail fourni par l'équipe pays, le Représentant spécial a tenu à renouveler l'engagement des Nations unies à soutenir une transition pacifique et inclusive, en collaboration et synergie avec les autorités guinéennes, la CEDEAO et les différents partenaires.