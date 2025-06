À l'occasion de la Tabaski, célébrée ce vendredi 6 juin 2025 à travers la Côte d'Ivoire et le monde musulman, les Imams dans les mosquées de Côte d'Ivoire ont lancé un appel fort aux guides religieux et aux responsables politiques. Aussi les ont-ils invités à : "cultiver la paix, le pardon, et le vivre ensemble par des discours d'amour". Et ce, relativement à la présidentielle d'octobre 2025.

Dans les différents sermons prononcés devant de nombreux fidèles réunis pour la grande prière de l'Aïd-el-Kébir, ils ont rappelé que cette fête est avant tout un symbole de soumission à Dieu, à l'image du prophète Abraham (Ibrahim), figure emblématique du monothéisme. "Le sacrifice du bélier est un acte de foi. Chaque poil de l'animal immolé sera source de bénédictions pour le croyant au jour du jugement, selon les hadiths", ressassent les Imams.

Ils ont également souligné l'importance du partage et de la solidarité, piliers de cette fête. La bête sacrifiée doit être répartie en trois parts : une pour la famille, une pour les voisins, et une pour les personnes démunies. "C'est dans ces gestes simples que se manifeste la véritable fraternité islamique", a-ont-il insisté, appelant les fidèles à faire du bon voisinage une priorité.

Les imams ont également profité de cette célébration pour sensibiliser sur des sujets d'actualité. À l'approche des examens de fin d'année, ils ont exhorté les élèves à faire preuve de sérieux et à bannir toute forme de tricherie.

Enfin, des prières ont été formulées pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, dans un contexte marqué par des enjeux politiques et électoraux.

A la mosquée de la Riviera Golf, l'Imam Moumine Traoré a demandé aux Ivoiriens de faire preuve de tolérance à l'approche de la présidentielle 2025. A l'en croire, les enjeux sont certes importants mais ne devraient justifier l'intolérance.

Dans la même mosquée, le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a, après l'office religieux adressé ses voeux à la communauté musulmane : « À l'occasion de la célébration de l'Aïd El-Kebir, j'adresse mes meilleurs voeux de santé, de paix, de prospérité et de bonheur à toute la Communauté musulmane. » Et d'ajouter que la Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir la paix et elle souhaite qu'il en soit de même pour tous les pays voisins.

A Abobo où elle a pris part à la prière, madame le maire de la commune Kandia Camara Kamissoko a annoncé le démarrage de la construction de la grande mosquée d'Abobo à partir de 15 juin 2025.