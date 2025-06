Tunisie: Le chef de la diplomatie en Norvège - Volonté commune de renforcer les relations bilatérales et multilatérales

La Tunisie a su s'imposer comme une porte vers l'Afrique et cela se concrétise davantage via le renforcement des relations diplomatiques avec les pays nordiques, dont notamment la Norvège. Les compétences tunisiennes résidant à l'étranger ont toujours été un soutien aux efforts de l'Etat. Le chef de la diplomatie tunisienne, Mohamed Ali Nafti, a bien saisi cette tournée nordique pour, entre autres, préparer plusieurs échéances bilatérales et multilatérales.

La Presse -- À l'issue de sa tournée dans un certain nombre de pays nordiques, le chef de la diplomatie tunisienne, Mohamed Ali Nafti, a tenu une réunion avec Espen Barth Eide, ministre des Affaires étrangères du royaume de Norvège, au cours de laquelle les deux responsables ont examiné l'état actuel et les perspectives des relations amicales anciennes et distinguées qui ont été instaurées depuis 1958 entre les deux pays, et les moyens de renforcer la coopération conjointe aux niveaux bilatéral et multilatéral sur la base du respect mutuel et des intérêts communs.

À cette occasion, Nafti a souligné l'importance de s'appuyer sur cet héritage diplomatique, qui revêt un caractère particulier, et d'encourager la coordination des consultations et des visites de haut niveau entre les responsables des deux pays et la meilleure préparation des prochaines échéances bilatérales, en plus d'approfondir le partenariat économique et de favoriser davantage les opportunités de coopération dans les secteurs dans lesquels la Norvège possède une expertise internationalement reconnue, tels que le domaine académique, l'agriculture, la pisciculture, la transition énergétique, la protection de l'environnement, la recherche scientifique et l'économie bleue.

Pour sa part, le ministre norvégien a salué les relations d'amitié et de coopération distinguées existant entre les deux pays, se réjouissant de les élargir davantage pour inclure la coordination sur un certain nombre de questions liées au maintien de la paix en Afrique dans le cadre des institutions onusiennes, le développement des mécanismes de financement du développement et le soutien mutuel aux candidatures des deux pays aux différents postes internationaux.

Dans ce contexte, il a souligné le rôle important joué par la Tunisie dans le soutien à la sécurité, à la stabilité et au développement global dans de nombreux dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun, notant l'initiative du Président de la République, Kaïs Saïed, visant à renforcer le travail diplomatique multilatéral dans divers domaines en 2025, à l'horizon de la commémoration du 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations unies.

Passant en revue les développements dans la région du Moyen-Orient, Mohamed Ali Nafti a souligné la position ferme de la Tunisie quant à la création d'un État palestinien indépendant, et rejetant l'agression brutale perpétrée contre le peuple palestinien, louant la position avancée de la Norvège dans le soutien à la cause palestinienne et la reconnaissance de l'État palestinien.

Le chef de la diplomatie a, également, eu un entretien avec Åsmund Grøver Aukrust, ministre de la Coopération au développement du royaume de Norvège, au cours duquel il a souligné la volonté de la Tunisie d'élargir et de diversifier la portée des projets dans le cadre d'un partenariat solide et durable avec la partie norvégienne basé sur les intérêts et bénéfices mutuels entre les deux pays, notamment dans les domaines basés sur l'économie de la connaissance et à haute valeur ajoutée, qui s'inscrivent dans les priorités de développement du gouvernement tunisien, telles que l'économie verte, les énergies renouvelables et les technologies de la communication.

Pour sa part, le ministre norvégien de la Coopération au développement a salué le niveau de coopération entre la Tunisie et la Norvège, soulignant la volonté de son pays de renforcer la coopération avec la Tunisie aux niveaux bilatéral, trilatéral et multilatéral dans le cadre de la nouvelle stratégie norvégienne de partenariat avec l'Afrique, exprimant son appréciation pour les nombreuses possibilités et opportunités d'investissement et de partenariat de la Tunisie, et réitérant la volonté de son pays de développer davantage la coopération en matière de développement, technique et économique dans des domaines prometteurs et prioritaires pour les deux pays.

Le programme de la visite de travail du chef de la diplomatie comprenait une réunion interactive qui l'a réuni avec un certain nombre d'acteurs économiques, de structures d'accompagnement et de représentants de grandes entreprises norvégiennes, dont un certain nombre investissent actuellement en Tunisie. Nafti a salué le partenariat entre les deux pays et a souligné l'importance d'intensifier les visites entre hommes d'affaires des deux côtés, expliquant que la Tunisie représente une porte d'entrée vers l'Afrique et une destination attractive pour les investissements dans divers secteurs, appelant les partenaires norvégiens à investir davantage en Tunisie.

Tout en supervisant une réunion à l'ambassade tunisienne à Oslo avec un certain nombre de compétences tunisiennes résidant en Norvège, le ministre a souligné l'importance accordée par le Président de la République à améliorer davantage les services consulaires fournis aux Tunisiens à l'étranger et à leur fournir les informations nécessaires, appréciant le rôle joué par les compétences tunisiennes dans le renforcement de l'image du pays et son attractivité, vu que ces compétences constituent un vecteur de communication entre les deux peuples, cultures et pays. Nafti a appelé les compétences tunisiennes à épauler les efforts nationaux de développement afin de préserver les intérêts de notre pays, hisser son drapeau parmi les nations et augmenter son rayonnement en Norvège.