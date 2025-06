Tunisie: Le pays privilégie la diversification dans la coopération internationale

Dans le cadre de la diversification des relations de coopération internationale entre la Tunisie et les autres pays frères et amis, le forum économique tuniso-danois vient de démarrer à Copenhague avec la participation d'une délégation d'hommes d'affaires tunisiens représentant la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), ainsi que d'une délégation d'hommes d'affaires danois.

La tenue d'un tel forum, en ces temps bien précis, vient à point nommé en vue de bénéficier des énormes potentialités existantes dans chacun des deux pays, dans le but évident de consolider la coopération économique et de renforcer les échanges commerciaux au cours des trois prochaines années, comme il est mentionné par un communiqué rendu public par le ministère des Affaires étrangères.

D'ailleurs, en visite au Royaume du Danemark, le ministre des A.E. a souligné que les acteurs économiques, aussi bien en Tunisie qu'au Danemark, sont conscients de la nécessité d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat dans plusieurs secteurs dont notamment ceux des énergies propres, les nouvelles technologies, l'industrie pharmaceutique, les technologies de production agricole et les services numériques.

En effet, les observateurs et les experts sont persuadés que notre pays constitue le passage naturel dont le Danemark peut tirer profit pour accéder aux marchés africains, renforçant ainsi son positionnement en tant que hub régional de commerce et de l'investissement.

Ainsi, les hommes d'affaires des deux pays sont appelés à tirer profit de cet important forum en vue d'établir des partenariats économiques solides avec l'objectif avéré du gouvernement tunisien consistant à faciliter les échanges commerciaux et créer un climat propice à l'investissement dans la mesure où ledit forum porte sur l'organisation de rencontres bilatérales (B2B) entre les opérateurs économiques tunisiens et danois.

Il faut noter, toutefois, qu'au-delà de la coopération avec le seul Danemark, il faudrait placer le partenariat dans un cadre plus large, en l'occurrence entre la Tunisie et les pays scandinaves qui devraient renforcer les échanges bilatéraux enregistrant depuis plusieurs décennies des relations diplomatiques et économiques privilégiées.

A titre d'exemple et de rappel, notre pays entretient des relations avec la Suède depuis 1736 avec la signature, déjà, d'un accord de paix et commerce, ce qui confère à la coopération entre la Tunisie et les pays scandinaves une priorité pour les deux parties, avec des objectifs communs en matière de développement, de commerce et d'investissement.

En résumé, avec sa position stratégique aux portes de deux continents et son engagement en faveur de la paix et du développement durable, la Tunisie représente un partenaire clé pour les pays nordiques.