Tunisie: Mercato - Khalil Ayari entre Strasbourg et Brest

Le Stade Tunisien lui accordera son bon de sortie si l'offre répond aux exigences du club.

Tout va vite pour la pépite stadiste Khalil Ayari, cette saison. Après avoir gagné ses galons de titulaire au ST, l'attaquant de 20 ans n'a pas manqué d'attirer l'attention et les regards des chasseurs de tête. Feu follet avant au pied gauche déroutant, le Bardolais est actuellement pisté par le Stade Brestois, le RC Strasbourg et un club portugais dont le nom n'a pas été révélé.

Et ce n'est pas fini puisque dans le même temps, les Suisses du FC Bâle n'ont pas encore renoncé à enrôler le joueur. Volet direction du Stade Tunisien à présent, le club finaliste de la Coupe de Tunisie ne serait pas prêt à lâcher son joyau à moins de 3.400.000 dinars, soit un million d'euros. Joueur percutant, vif et rapide, Ayari dispose surtout d'une palette technique qui régale l'assistance. De là à voir ce talent brut rejoindre l'Europe dès cet été, il n'y a qu'en formulant une offre alléchante que les clubs preneurs iront au bout de leurs intentions.

Abdou Seydi fortement courtisé

Solide milieu défensif de 23 ans, le Sénégalais Abdou Seydi s'est illustré la saison écoulée avec le CAB, au point de rameuter les clubs preneurs, dont certains se sont positionnés. Produit de Casa Sport, au Sénégal, Seydi serait actuellement ciblé en Arabie saoudite par deux prestigieux clubs.

En effet, Al Ittihad de Karim Benzema et Al Nassr de Cristiano Ronaldo se seraient renseignés sur le joueur et pourraient passer à l'action d'ici peu. Dans le même temps, le joueur est aussi pisté en Belgique, en Algérie et en Egypte. International U23 et encore redevable de deux ans de contrat au Club Athlétique Bizertin, la dynamo cabiste, valorisée 550.000 euros sur Transfermarkt, devrait rapporter gros aux Cabistes.

Moetez Nourani rejoint Chiheb Laâbidi

L'ailier gauche Moetez Nourani, 23 ans, a quitté le club turc d'Adana Demirspor pour rejoindre l'ex-avant-clubiste Chiheb Laâbidi au CD Nacional Madeira.

Une fois la rupture à l'amiable avec son club employeur confirmée, Nourani a donc vite fait de trouver un point de chute, au Portugal, là où il espère se relancer. Sur le marché des transferts, le natif de Sousse est valorisé à 100.000 euros par Transfermarkt.

L'EST piste Ahmed Mazhoud

Ahmed Mazhoud, latéral gauche de l'ES Métlaoui, est sous les radars de l'EST, alors que l'engagement du joueur avec les Miniers arrive à terme à la fin de ce mois. A 28 ans d'âge, l'un des meilleurs passeurs de l'exercice écoulé avec huit assists et trois buts prendrait forcément du galon s'il intègre l'écurie « sang et or ». Rappelons que Mazhoud a, par le passé, évolué à l'USM, l'OSB et l'ASD. Toujours volet mercato du champion en titre tunisien, chapitre flux sortants, le milieu togolais Roger Aholou et le latéral Aymen Ben Mohamed devraient également mettre les voiles. Enfin, notons que concernant Tougaï, les Saoudiens d'Al Ettifaq sont sur les rangs alors que le bail du Fennec avec l'EST arrive à expiration fin juin.