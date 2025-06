Maroc/Tunisie: Match amical international - Maroc-Tunisie (21h00 à Fès) - Prestige, mais enjeu aussi...

Un test significatif à plus d'un titre, mais également un duel spécial entre deux grands de l'Afrique du nord. Le résultat et la manière compteront pour nous.

Tout à l'heure en pleine soirée, l'équipe de Tunisie affronte le Maroc pour un amical et prestigieux duel qui a des racines. Qu'il soit amical ou officiel, ce match avait toujours un enjeu. Du moins ces dernières 40 années où entre éliminatoires des JO, de la coupe du monde, de la CAN ou en édition finale de la CAN, les deux sélections ont enchaîné les matches.

Des images rebondissent, des souvenirs, bonnes et moins bonnes pour notre équipe, mais il est vrai que, depuis quelques années, les deux équipes ne se sont pas croisées. Depuis un certain test amical à Radès en 2018. Depuis, le Maroc a gagné en ambitions et en calibre pour réussir pleinement son inoubliable mondial 2022 au Qatar. Notre équipe nationale, en revanche, n'a pas réussi à percer comme il faut et à jouer les premiers rôles en CAN, par exemple.

Nous restons sur une qualification en coupe du monde 2022 mais juste un premier tour et une série de contretemps qui ont amorcé des changements à la FTF et en sélection. C'est Sami Trabelsi qui a effectué son retour pour essayer de lui redonner son éclat et l'aider à briller de nouveau.

C'est lui qui devra ce soir présenter une copie attirante et trouver la bonne formule pour déstabiliser un adversaire qui jouera devant un public nombreux et qui tient beaucoup à remporter une affiche. Ce n'est pas un simple test amical, c'est beaucoup plus engagé et pesant que cela. Après avoir battu le Burkina Faso 2-0 et laissé de bonnes impressions, les équipiers de Valéry changeront de cap avec un adversaire différent et si coriace sur son terrain. Pour se situer en tant que groupe, il n'y a pas mieux qu'un adversaire comme le Maroc pour le faire. On sera tenu de se donner à fond et de se surpasser pour réussir ce déplacement. Pour Sami Trabelsi, c'est aussi un test clef pour voir réellement où il en est et de progresser bien qu'il n'en soit qu'à ses débuts.

Laïdouni, Mejbri, Bronn et Achouri d'entrée

Face au Burkina Faso, une rotation de l'effectif a été faite. On a ménagé quelques joueurs tels que Hannibal Mejbri, Bronn ou Achouri. Abdi, Ben Slimane et Laïdouni ont effectué leur rentrée en deuxième période. Face au Maroc, Sami Trabelsi devrait continuer sa rotation en donnant l'occasion de jouer à des joueurs-cadres. Une sorte d'un onze idéal pour réussir un test plus qu'amical. Ceci en essayant de protéger ses joueurs surtout les expatriés qui sont lessivés en cette fin de saison. En défense, on devra trouver Bronn et Abdi dès le départ (même si Ghram reste un joueur utile pour le sélectionneur national), alors qu'en milieu, Laïdouni et Hannibal Mejbri, dans le rôle de relayeurs dans un 4-3-3, sont attendus d'entrée.

Reste une place à se départager entre Sassi, assez costaud et correct face au Burkina Faso, et Ben Slimene qui se porte bien physiquement. Devant, c'est ouvert comme choix possibles. Achouri reste un joueur efficace et qui a son poids dans le jeu sur les couloirs, alors que Ltaief, actif et précieux en pressing, a aussi une chance de passer à droite. L'attaquant de pointe ? Mastouri, buteur après son entrée, reste le premier choix en ce moment vu ses appels et son jeu en profondeur qui aident l'équipe nationale à trouver des espaces. Chaouat et Senana ou Tounekti peuvent rentrer en cours du match. Les changements ne devraient pas être nombreux compte tenu de l'importance du match. En tout cas, c'est une occasion pour situer le niveau de nos joueurs face à un adversaire de grand calibre.

C'est aussi un match où Sami Trabelsi doit concevoir une esquisse de plan de jeu et de se fixer sur une ossature avant de retrouver les éliminatoires du mondial en septembre prochain. Les places sont chères, et l'effectif offre plusieurs choix et profils, c'est donc au sélectionneur national de convaincre avec la manière et le résultat. Le temps n'est pas un allié pour lui qui vient de débarquer, mais une sélection, c'est cela. L'équipe de Tunisie cherche surtout à se réhabiliter et à nous faire oublier les déboires des deux dernières années.