Sénégal: Tabaski - Le transport à l'ère de la digitalisation de l'achat des billets

L'évolution numérique touche de plus en plus de secteurs, et le transport n'échappe pas à cette révolution. Si les stations de bus traditionnelles, comme celle de Dakar Dem Dikk à Liberté 5, continuent d'attirer une forte affluence, un vent de modernité souffle sur cette industrie avec la digitalisation de l'achat et de la réservation de billets.

La fête de la Tabaski approche, et l'afflux de voyageurs s'intensifie, chacun cherchant à rejoindre sa famille pour célébrer ce moment sacré. Au garage de Dakar Dem Dikk, à Liberté 5, règne une atmosphère particulière. Plusieurs personnes s'y retrouvent pour prendre le prochain bus en partance vers l'intérieur du pays. La chaleur est étouffante ; la salle d'attente, un espace à ciel ouvert mais protégé par une toiture en zinc, offre un semblant de répit aux passagers en attendant leur départ. L'effervescence est palpable alors que les bus se préparent à quitter la capitale pour les régions, tandis que d'autres assurent le service interne à Dakar.

Au milieu de cette agitation, Abdou Salam LO, un ingénieur dakarois revenant de Saint-Louis, sac au dos, le visage en sueur, attend un taxi pour rentrer chez lui. Après une affectation à Saint-Louis par son service, son retour dans la capitale sénégalaise n'a pas été difficile : « Je suis allé sur la plateforme de Dakar Dem Dikk et j'ai suivi les instructions. C'est à ce moment qu'un message m'a été envoyé. Je l'ai montré avant de monter à bord du bus. »

Le sieur LO salue l'innovation de la réservation de billets en ligne. « C'est très pratique », dit-il. Ces mots confirment que la digitalisation dans les transports n'est plus une utopie, mais une réalité bien ancrée dans le quotidien des Sénégalais.

Mais il ne s'agit pas seulement d'une question de praticité. Un jeune étudiant de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Oumar Wane, également présent au garage de Liberté 5, partage le même avis. « Aujourd'hui, tout est digital. Que ce soit pour réserver un billet de bus, un taxi ou même pour acheter un produit, tout passe par le numérique », souligne-t-il. Il insiste sur l'importance de cette évolution, particulièrement pour les jeunes générations qui évoluent dans un monde où la technologie domine tous les aspects de la vie. Il explique que les applications de réservation sont souvent liées à des plateformes de mobile money, comme Wave ou Orange Money.

Nous avons tenté de contacter les responsables de Dakar Dem Dikk pour obtenir plus d'informations sur cette nouvelle méthode de réservation, mais ils ne sont malheureusement pas disponibles. Après plusieurs tentatives, seul le service de communication a été joint, sans retour pour le moment.

Au détour de ce trajet à Liberté 5, nous rencontrons Adji, à Nord Foire. Elle et sa cousine se préparent à prendre un bus pour Tambacounda. « C'est via la plateforme Haybus que j'ai pu m'inscrire et trouver deux places », explique-t-elle avec enthousiasme. Un sourire, certainement celui d'un plaisir de retrouver la famille après des mois passés à Dakar. Pour elle, la digitalisation est un réel atout dans la gestion de ses déplacements, facilitant grandement son voyage.

Ainsi, la réservation de billets de transport en ligne semble avoir trouvé sa place dans le paysage sénégalais. Entre les avantages pratiques pour les voyageurs et la facilité qu'elle procure, cette évolution digitale s'étend de plus en plus, répondant aux besoins d'une population de plus en plus connectée. Le garage de Dakar Dem Dikk, point névralgique des départs en province, en est un parfait exemple, alliant tradition et modernité.