Sénégal: Louga - Une association offre plus de 100 moutons et 3,5 millions FCFA à des familles démunies

Louga — L'Association pour la prise en charge des enfants orphelins et nécessiteux (APRICOEN) a distribué, vendredi, plus de cent moutons et une enveloppe globale de 3,5 millions francs CFA à des familles démunies de Louga, en vue de leur permettre de célébrer dignement la fête de la Tabaski.

"Cette année encore, nous avons tenu à perpétuer cette action de solidarité, sous la direction de Serigne Youssou Mbaye, président de l'APRICOEN. Nous avons offert plus de 100 moutons, mais aussi distribué des enveloppes d'une valeur comprise entre 70 000 et 80 000 FCFA aux familles nécessiteuses", a déclaré son porte-parole, Baye Djily Mbaye.

Selon lui, l'Association a innové dans sa méthode de distribution en privilégiant une approche plus ciblée et plus discrète.

"Nous avons cessé de regrouper les bénéficiaires dans un même lieu. Nous procédons désormais à un recensement en amont pour identifier ceux qui sont réellement dans le besoin, et nous leur remettons les dons directement à domicile", a-t-il expliqué.

Cette initiative vise à éviter les attroupements et à garantir une répartition équitable, a-t-il souligné, précisant que certains bénéficiaires viennent tout de même récupérer leur mouton pour une remise symbolique.

Parmi les bénéficiaires, Rama Soumaré a exprimé sa gratitude. "Nous remercions le Tout-Puissant et prions pour une longue vie pour Serigne Youssou Mbaye. Il partage avec nous ce qu'il a. Grâce à lui, nous avons aujourd'hui un mouton pour la Tabaski, comme il l'a déjà fait pour la Korité avec des kits alimentaires", a-t-elle dit.

"Son soutien nous enlève une grande pression, car il nous permet de célébrer la fête en famille, dignement", a-t-elle ajouté.

La Tabaski, ou Aïd el-Kebir, commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demanda de sacrifier son fils Ismaël. Elle est célébrée chaque année par les musulmans du monde entier.