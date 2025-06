Cote d'Ivoire: Marcory - Le RHDP communie avec les fidèles pour une Tabaski placée sous le signe de la cohésion

En ce jour béni de l'Aïd al-Adha, la commune de Marcory a vibré au rythme de la ferveur religieuse et de la solidarité communautaire. À l'occasion de la Tabaski 2025, le Coordonnateur Principal du RHDP à Marcory a tenu à partager cette célébration hautement spirituelle avec les fidèles musulmans, accompagné de ses proches collaborateurs, Georges Yves Monney, Coordonnateur Adjoint, et Famourou Touré, Conseiller Spécial.

La journée a débuté par la prière solennelle à la mosquée SALAM du quartier SICOGI Konan Raphaël. Conduite par l'Imam Mangani Haidara, cette cérémonie empreinte de recueillement a été marquée par des invocations pour la paix en Côte d'Ivoire et des bénédictions adressées aux hautes autorités du pays, notamment le Président de la République, S.E.M. Alassane Ouattara, le Premier Ministre Robert Beugré Mambé, ainsi que l'ensemble du Gouvernement.

Dans cet élan de fraternité, une série de visites a été effectuée auprès des familles des pionniers du RHDP à Marcory. Ce fut un moment d'émotion et de reconnaissance envers les disparus et les militants de la première heure. Le Coordonnateur Principal a saisi cette occasion pour transmettre les remerciements du Président Alassane Ouattara aux familles de Feu Kourouma Hamidou, Koné Fils Souleymane, Ouattara Bakounadi, ainsi qu'aux secrétaires de section Sylla Moussa et Coulibaly Moussa, pour leur engagement indéfectible au service du parti.

Dans un esprit de cohésion et de gratitude, deux autres figures du RHDP ont également reçu la visite surprise du Coordonnateur Principal : la Sénatrice Mariam Fétigué Koulibaly, Coordonnatrice Adjointe, et Cissé Tiémoko, Coordonnateur Adjoint chargé de la société civile. Ces moments d'échange chaleureux ont renforcé les liens humains et politiques au sein de l'équipe dirigeante locale.

Cette Tabaski à Marcory aura ainsi été marquée par un puissant message de paix, d'unité et de solidarité. Au-delà des prières et des réjouissances, c'est tout un engagement renouvelé au vivre-ensemble et à la stabilité du pays qui s'est exprimé à travers ces gestes symboliques.

Le Coordonnateur Principal du RHDP Marcory a conclu cette journée en adressant ses voeux les plus sincères à l'ensemble des habitants de la commune, implorant pour tous la paix durable, la prospérité et l'harmonie sociale.