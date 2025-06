Soudan: Agar envoie des messages au peuple, aux forces politiques, aux forces armées, aux forces d'appui et à la communauté internationale

Le vice-président du Conseil Souverain de Transition, le commandant Malik Agar a envoyé des messages au peuple, aux forces politiques nationales, aux forces armées et à leurs forces d'appui, ainsi qu'à la communauté régionale et internationale à l'occasion de l'Aïd al-Adha, abordant la situation actuelle dans le pays et sa vision des solutions.

"Cette année, l'Aïd arrive alors que nous avons perdu de nombreux martyrs", a déclaré Agar dans son message au people, soulignant l'espoir des personnes déplacées et des réfugiés de retourner dans les zones d'où ils ont été déplacés de force en raison des attaques de la milice rebelle FSR.

Il a ajouté dans un communiqué de presse ce vendredi que des efforts continus sont déployés pour accroître la sécurité et la stabilité dans le pays afin de garantir que chacun retourne au travail et à la production et reconstruise ce qui a été détruit par la guerre.

Il a condamné le ciblage par la milice des envois de secours du PAM au cours des derniers jours.

Il a déclaré : « La phase difficile que nous traversons exige que nous unissions nos rangs et nos paroles pour résister au colonialisme, à la tyrannie, à la faim, aux épidémies et à l'appauvrissement, et pour surmonter toutes ces difficultés et catastrophes tout en établissant le Soudan sur les fondements de la paix, de la justice et de la citoyenneté sans discrimination. »

Dans son message aux forces politiques nationales, Aqar a déclaré : « Il ne fait aucun doute que vous suivez les transformations politiques à tous les niveaux, et vous savez bien d'où nous avons commencé, où nous en sommes maintenant et ce qui est nécessaire pour passer à l'étape suivante. »

Il a ajouté : « La mise en oeuvre de l'Accord de paix de Juba pour le Soudan doit se poursuivre à tous les niveaux, tout en abordant les questions liées à l'identité et à l'unité fondées sur la diversité et l'égalité de citoyenneté, en mettant à jour les lois et leurs mécanismes d'application, en luttant contre la corruption, en définissant le système de gouvernement et en détaillant ses niveaux et ses pouvoirs, et en recherchant des moyens plus efficaces pour établir la paix, la tolérance et la coopération dans la société. »

Aqar a souligné les victoires successives des forces armées et de leurs forces d'appui sur divers fronts, soulignant que ces forces vaillantes représentent une forteresse imprenable et une ceinture de sécurité pour le Soudan et son peuple fier. Il a appelé les forces armées et leurs forces d'appui à maintenir leur activité, leur enthousiasme et leur discipline militaire jusqu'à la libération de tout le Soudan.

Dans son message à la communauté internationale, Malik Agar a souligné la nécessité de renforcer la coopération régionale et internationale pour résoudre la crise soudanaise, notant que le Soudan est confronté à des défis politiques, humanitaires et sécuritaires complexes, ces questions s'entrecroisant et s'entrelaçant au milieu des ambitions étrangères.

Aqar a appelé à une approche logique et objective de la question du Soudan, soulignant que les solutions doivent être fondées sur des intérêts partagés, un respect mutuel et une perspective tournée vers l'avenir. Il a également souligné la nécessité de travailler avec les partenaires régionaux et internationaux pour établir les bases de l'unité et de la stabilité au Soudan./ OSM