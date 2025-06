Gabon: L'écosystème du numérique a répondu présent

Ce jeudi 5 juin à 14h, le Ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation, Mark Alexandre Doumba Officiel, a échangé avec près de 300 participants issus de l'écosystème numérique national, à l'amphithéâtre de la BEAC.

Accompagné de ses principaux collaborateurs et des directions sous tutelle -- le Président de l'ARCEP, les Directeurs généraux de l'ANINF, de la SPIN et de la SING -- le Ministre a rencontré les startups, les hommes d'affaires, les opérateurs mobiles (DG Airtel, DG Moov Africa), ainsi que de nombreux représentants du secteur privé, des incubateurs, des développeurs, et des porteurs de projets innovants.

Au cours de cette rencontre, de nombreuses questions ont été posées par les participants, traduisant les attentes, les freins et les propositions des acteurs de terrain. Ces échanges francs et ouverts ont permis de nourrir une réflexion collective sur les leviers à activer pour faire du numérique un véritable moteur de transformation économique et sociale.

Dans les prochaines semaines, des comités thématiques seront mis en place pour approfondir les sujets soulevés, structurer un plan d'action concerté et durable, et faire grandir l'écosystème numérique gabonais.