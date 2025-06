Congo-Brazzaville: La Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales validée

Le Congo vient de se doter d'une « Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales » à l'issue d'un atelier de validation qui, après cinq jours des travaux, s'est clôturé le 6 juin à Brazzaville. Le document stratégique favorisera la croissance d'une économie maritime et fluviale durable, capable de répondre aux enjeux sécuritaires, sociétaux et environnementaux du pays.

La Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales validée va suivre le processus décisionnel en vue de son adoption, a fait savoir le ministre délégué, chargé de la Réforme de l'Etat, Joseph-Luc Okio, qui a clôturé les travaux. « Valider une stratégie, c'est poser les fondations. Mais notre responsabilité collective est désormais de la faire vivre », a-t-il déclaré, en présence du secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck; du préfet de Brazzaville, Gilbert Mouanda-Mouanda; des ambassadeurs; des partenaires techniques et financiers.

Pour sa part, le secrétaire permanent, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, a indiqué que cette stratégie nationale validée trace les axes prioritaires de la gouvernance des mers et des eaux continentales en assurant une prise en main plus opérationnelle.

Les grandes lignes de cette stratégie repose, entre autres, sur le renforcement de la sécurité maritime et fluviale ; l'amélioration de la coordination interministérielle en s'appuyant sur le secrétariat permanent du Comité interministériel de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales ; l'implication des collectivités locales et des communautés riveraines dans la gouvernance des espaces aquatiques ; l'intégration des enjeux liés au changement climatique qui transforme profondément les équilibres écologiques, économiques et humains du Congo ; le financement durable et innovant de l'action de l'action de l'Etat en mer et dans les eaux continentales.

Le chargé d'affaires de délégation de l'Union européenne (UE) au Congo, Torben Nilsson, a salué les efforts du pays l'ayant permis de disposer désormais d'une « Stratégie nationale pour la mer et les eaux continentales ». « Cette stratégie va inspirer d'autres pays du golfe de Guinée », a-t-il fait savoir. Le chef de l'équipe de l'EnMAR, Gilles Chebab, a abondé dans le même sens en soulignant que cette stratégie intègre les enjeux du XXIe siècle ainsi que les nouveaux défis auxquels le pays doit faire face concernant la mer et les eaux continentales.

Pour aboutir à la validation de ce document stratégique, le Congo a bénéficié de l'appui des partenaires techniques et financiers, en l'occurrence l'UE à travers le projet EnMAR ; l'Agence française de développement pour le nouveau port de pêche de Pointe-Noire et des appontements pour la pêche artisanale ; la Commission de l'Union africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale; les Nations unies à travers le Programme des nations unies pour le développement, l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime; ainsi que la Banque mondiale.

C'est, en effet, devant ces partenaires que le secrétaire permanent du Comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Éric Olivier Sébastien Dibas-Franck, a souligné : « Dans notre pays, les plus hautes autorités mesurent à leur juste valeur l'importance des eaux et y attachent une attention soutenue. Il me plait d'espérer que les plans d'actions et les programmes qui découlent de la stratégie nationale bénéficieront d'un engagement au moins équivalent de tous et de nos partenaires au développement ».

Ce, après avoir évoqué la symbolique selon laquelle la validation de cette stratégie se tient à une période voisine de la tenue de la conférence des Nations unies sur les océans, prévue du 9 au 13 juin courant à Nice, en France.