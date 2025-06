Congo-Brazzaville: Distinction - Un général d'armée et quatre officiers supérieurs français récompensés

En mission de travail en République du Congo, le général de corps d'armée, directeur de la coopération de sécurité et de défense en France, Régis Colcombet, et quatre officiers supérieurs français ont respectivement été promus à titre exceptionnel au grade d'officier pour le premier, et pour les autres, à celui d'officier et de chevalier dans l'ordre du Mérite congolais par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

La cérémonie de remise des insignes de distinction s'est déroulée le 4 juin dans l'enceinte du ministère de la Défense nationale. Elle était placée sous la coordination du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, en présence de l'ambassadrice de France au Congo, Claire Bodonyi ; du général de division, chef d'état-major des Forces armées congolaises, Guy Blanchard Okoï; ainsi que des membres du commandement militaire.

Le général de corps d'armée Régis Colcombet est le directeur de la coopération de sécurité et de défense du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République française. Résumant ses états de service, l'ont peut noter qu'il intègre l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr Coetquidan en1987 (promotion « Lieutenant Tom Morel », puis les troupes de marine. Sa carrière professionnelle l'a amené alors à servir dans différentes unités de l'Armée française. Ce qui le conduit plusieurs fois dans les opérations extérieures, notamment en Afrique à trois reprises. Alternant activités professionnelles et formations diverses, le général de brigade Régis Colcombet est nommé chef de la division « Coopération bilatérale Sud » de l'état-major des armées en août 2018. Au 1er novembre 2020, il est nommé chef du service des Affaires de sécurité internationale de la direction générale des relations internationales et de la stratégie. Le 3 octobre 2022, il prend ses fonctions en qualité de directeur de la coopération de sécurité et de la défense.

Pour sa part, le colonel Yannick Agazzini est un ancien enfant de troupe du lycée militaire d'Autun. Il intègre l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr en 1990, promotion général Guillaume. A sa sortie de Saint-Cyr, il choisit l'arme de l'infanterie. Une brillante carrière commence et le conduit successivement dans les unités de combat, dans la planification et la conduite des opérations à divers niveaux de conception, dans les opérations extérieures, selon les engagements de l'Armée française, dans l'enseignement et dans la diplomatie. En effet, c'est depuis 2022 que le colonel Yannick Agazzani est attaché de défense de France à Brazzaville. Poste qu'il va quitter dans quelques mois...

Quant au capitaine de corvette Patrick Mouette, il est le conseiller du chef d'état-major de la marine nationale. Entré dans la marine française en 1985, il a eu une brillante carrière dans le domaine de la navigation en qualité de pilote, puis dans celui de l'instruction et tout particulièrement du conseil...Toute son expérience a été mise à profit pour accompagner l'action du chef d'état-major de la marine depuis le 25 juillet 2022, date de sa prise de fonction en qualité de conseiller. Arrivé en fin de mission, il quitte également le Congo dans quelques mois.

De son côté, le commissaire de police Marwan Laraich est attaché de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo. Après sa formation initiale à l'Ecole nationale supérieure de la police - Saint-Cyr au Mont d'Or - de 2011 à 2013, il entame une vie active faite d'exercice de responsabilités professionnelles, de formation additionnelle et de renforcement des capacités. Dans son métier de policier, Marwan Laraich a occupé plusieurs postes de responsabilités, dont les plus récents sont liés à la conception et la mise en oeuvre des programmes de coopération technique en sécurité intérieure (PN/GN/Sécurité civile) ; au conseil technique du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation ; à la mise en oeuvre de la coopération opérationnelle; à la participation à la mission d'assistance à la communauté française résidente; au conseil technique auprès de l'ambassadeur de France.

Pour terminer, le capitaine David André des Forces armées françaises est une des personnes dont la qualification professionnelle et la disponibilité ont su marquer d'une empreinte indélébile les rapports étroits de coopération avec les Forces armées congolaises... Il est de la 149e promotion de l'Ecole nationale des sous-officiers d'active de Saint-Maixent, avant de suivre la formation à l'Ecole d'application de l'infanterie à Montpellier, filière combat anti-char option VAB; puis le Cours de formation des commandants d'unité à l'école d'Application de l'infanterie à Draguignan, filière logistique. Il quitte dans quelques jours la fonction de chef du Détachement d'appui aux coopérants de sécurité et de défense qu'il occupe présentement à l'ambassade de France au Congo.