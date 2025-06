Madagascar: Football - Amical - Quatre absents et deux nouvelles recrues

Heureusement que ce ne sera pas un match capital ni qualificatif. La fédération n'a pas publié d'informations officielles, mais des modifications au sein des Barea prévus pour affronter les Léopards de la République Démocratique du Congo ont été constatées sur des photos publiées sur les réseaux sociaux. Les hommes du sélectionneur franco-portugais Corentin Martins affronteront en match amical, dimanche, la sélection congolaise au stade de la Source à Orléans en France. Le rassemblement a été lancé jeudi. Certains cadres qui figurent dans la liste initiale présentée par le coach Corentin le 14 mai au siège de la fédération à Isoraka n'ont pas répondu à l'appel.

« Warren Caddy et Hakim Abdallah étaient absents à l'entraînement. Marco Ilaimaharitra et Loïc Lapoussin ont participé à la première séance, puis sont partis. D'autres anciens cadres pourraient aussi manquer les entraînements et peut-être ne vont même pas jouer le match tant que leurs primes lors de matchs au mois de septembre ne sont pas payées », ont soufflé nos sources ayant assisté à la première séance d'entraînement.

« Warren Caddy et Hakim Abdallah ont décliné leur participation pour des raisons personnelles, tandis que Njiva et Berajo sont absents pour des raisons administratives », explique un responsable au sein du staff. Deux autres joueurs qui ne figuraient pas dans la liste initiale ont été convoqués tardivement et s'entraînent avec le groupe. Le premier est un expatrié, le médaillé de bronze au championnat d'Afrique des Nations en 2023, Tsito Razafindrasata, ancien élément du CFFA qui évolue depuis la même année au JS Saint-Pierre à La Réunion. Le deuxième, qui est un joueur local, est le milieu défensif du Fosa Juniors FC Behaja Andriamalala, qui a pris l'avion avec les joueurs et le staff locaux ce mercredi.

Face à ces absences, le sélectionneur Corentin a dû cette fois solliciter l'aide de son adjoint local, Andry Hildecoeur Henintsoanarivo, pour trouver une solution rapide afin de combler le gap à quelques jours du match. Ce match amical contre la RDC entre dans le cadre de la préparation des septième et huitième journées qualificatives au Mondial, programmées au mois de septembre.