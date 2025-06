Afrique: Rugby à XV - Africa women's cup - Les Ladies Makis relèvent le défi kényan

Un remake explosif du choc de 2024, avec pour enjeu l'honneur, la revanche... et le rêve d'un nouveau grand coup, se joue cet après-midi entre les Ladies Makis et les Kenya Lionesses.

L'Africa Women's Cup 2025 débute ce samedi 7 juin au stade Makis d'Andohatapenaka. Après l'ouverture du tournoi à 13 heures entre l'Afrique du Sud et l'Ouganda, Madagascar affronte à 15 heures le Kenya, pour une rencontre déjà déterminante. Ce duel s'annonce comme un test majeur pour les Ladies Makis, qui évoluent à domicile face à l'une des références du rugby féminin africain.

Depuis leur entrée sur la scène internationale en 2019, les Ladies Makis progressent de manière régulière, portées par un jeu dynamique et une combativité remarquée. La rencontre du jour marque leur quatrième affrontement officiel contre les Kenya Lionesses. Le bilan est favorable aux Kényanes, avec trois victoires contre deux pour Madagascar. Les Malgaches avaient cependant pris le dessus lors de l'édition 2024 du même tournoi (29-20), avant de concéder une lourde défaite lors d'un test-match à Dubaï quelques mois plus tard (19-63).

La rencontre de ce samedi s'annonce donc cruciale pour la suite de la compétition. Si certaines cadres de l'équipe malgache semblent accuser le poids des années, l'équipe reste portée par l'élan d'un rugby féminin en plein essor. Sous la direction de l'entraîneur Alain Randriamihaja, Madagascar aligne une sélection entièrement locale, reflet d'un projet enraciné dans les réalités du pays.

Un enjeu au-delà du score

Face à elles, les Kenya Lionesses se présentent avec leur rigueur habituelle et une expérience bien installée sur la scène continentale. Déterminées à effacer le revers de l'année dernière, elles s'appuient sur une densité physique et une organisation tactique éprouvées.

Au-delà du résultat, ce match inaugural représente un test d'ambition pour les Ladies Makis. Une victoire face au Kenya leur offrirait un avantage psychologique et sportif décisif pour la suite du tournoi, tout en consolidant leur place parmi les nations montantes du rugby féminin africain.

Calendrier de l'Africa Women's Cup 2025

Samedi 7 juin 13h00 : Afrique du Sud vs Ouganda 15h00: Madagascar vs KenyaMardi 11 juin 13h00 : Afrique du Sud vs Kenya 15h00: Madagascar vs OugandaSamedi 15 juin 13h00 : Ouganda vs Kenya 15h00 : Madagascar vs Afrique du SudDonné Raherinjatovo