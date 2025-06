Madagascar: Jirama - Des experts externes surveillent la direction générale

Un comité d'experts externes va désormais superviser la gestion de la société nationale d'eau et d'électricité, tandis que plusieurs directeurs généraux adjoints spécialisés sont nommés pour renforcer la structure.

La Jirama entame une phase importante de réorganisation de sa gouvernance. Un comité indépendant d'experts sera désormais chargé de superviser la direction générale de la société nationale d'eau et d'électricité. Ceci dans le but d'instaurer une gestion plus rigoureuse.

Conformément aux nouveaux statuts publiés au Journal officiel, un Comité d'accompagnement et de suivi de la direction générale est mis en place pour guider et contrôler les choix stratégiques de la Jirama. Ce comité aura pour mission de proposer des mesures concrètes de redressement et de veiller à leur mise en oeuvre. Il sera composé uniquement de professionnels indépendants, reconnus pour leurs compétences en finance, en management ou dans les domaines techniques liés à l'énergie. Aucun salarié en poste à la Jirama ne pourra en faire partie, afin de garantir l'impartialité du dispositif.

Pour accompagner cette réorganisation, la structure de direction sera renforcée par la nomination de quatre directeurs généraux adjoints (DGA). Chacun pilotera un secteur spécifique : les finances, les énergies renouvelables, les opérations électriques et les opérations liées à l'eau. Ces postes ont été validés lors des « Journées bloquées» adoptées en Conseil des ministres le 6 mars 2025. Leur désignation se fera par le Conseil d'administration, sur la base de la compétence et de l'intégrité, via un processus transparent.

Solutions d'urgence

Sur le terrain, les difficultés de production électrique persistent. La Jirama a dû mettre en place des coupures tournantes ces dernières semaines. « Ces coupures ne devraient pas dépasser deux heures, sauf dans les zones affectées par des problèmes techniques », précise Manda Ny Aina Nomena, DGA chargé de l'électricité.

Pour garantir l'approvisionnement, surtout en cas de défaillance des centrales hydroélectriques, le Conseil des ministres du 4 juin 2025 a décidé de maintenir des stocks stratégiques de carburant, suivant les directives du président de la République. Cette décision vise à sécuriser l'alimentation électrique, notamment dans la capitale.

À court terme, des solutions concrètes sont attendues. La centrale solaire d'Ambatomirahavavy sera bientôt opérationnelle. Deux groupes électrogènes supplémentaires seront également installés à Antsirabe, pour renforcer la capacité de production.

Ces mesures traduisent une volonté claire : restaurer la fiabilité et la performance de la Jirama, un pilier essentiel du secteur énergétique national.