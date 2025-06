Madagascar: Les oeuvres du père Pedro s'étendent

L'université du père Pedro sur la colline Akamasoa continue sa mission en faveur de la jeunesse malgache. Ce fondateur de l'association Akamasoa a convaincu la Fondation Axian de l'appuyer dans la construction d'une résidence universitaire pour les étudiantes.

« C'est une urgence et un besoin pour les jeunes filles de Madagascar qui viennent de loin pour étudier dans notre université. Il faut qu'elles aient une résidence pour vivre dignement et pour les protéger. Elles viennent étudier pour préparer un avenir pour elles et pour aider leur famille. Malheureusement, les filles ne sont pas assez respectées. Il devrait y avoir une résidence pour toutes les filles car c'est elles qui en souffrent le plus. Elles sont les plus motivées pour faire progresser Madagascar », a déclaré le père Pedro Opeka, en marge de la pose des premières pierres, le 5 juin.

Vision

Les travaux de construction de ce bâtiment à trois étages se termineront dans un an. Il est prévu d'y accueillir une centaine d'étudiantes.

« Offrir aux jeunes femmes un environnement qui favorise l'apprentissage, la confiance et l'épanouissement est essentiel. C'est un acte fort en faveur de l'égalité des chances », souligne Mialisoa Andrianasolo, directrice exécutive de la Fondation Axian.

Mille deux cent cinquante étudiants en provenance de vingt-trois régions fréquentent l'université de l'association Akamasoa. Ils suivent des formations en pédagogie, français, anglais, informatique et paramédical, des secteurs essentiels pour le développement du pays.

Ce chantier est rendu possible grâce à l'implication des partenaires de la fondation, dont Yas Madagascar, First Immo, et les entreprises Sequoia JR et Sototec chargées de sa réalisation.

Cette demande ne s'inscrit pas dans un simple projet d'infrastructure, mais dans une vision globale du développement humain. À Andralanitra, les besoins urgents se concentrent autour de trois piliers fondamentaux, à savoir l'éducation, la santé et le logement.