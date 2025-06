Togo: Enlevé par les gendarmes, le rappeur Aamron a été placé en hôpital psychiatrique

Au Togo, on sait enfin où se trouve le rappeur Aamron. Son avocat, Maître Célestin Agbogan, confirme qu'il a été conduit à l'hôpital psychiatrique, alors qu'il avait enregistré une vidéo vendredi 6 juin affirmant souffrir de troubles psychologiques et présentant ses excuses aux autorités. Le musicien avait été arrêté par les gendarmes le soir du 26 mai, alors qu'il se trouvait chez lui, en famille. Il est connu pour ses critiques du pouvoir.

Vendredi, le rappeur, connu pour ses critiques envers le pouvoir togolais, a publié une vidéo sur TikTok dans laquelle il affirme avoir souffert de troubles psychiatriques. Il y présente également ses excuses au président du Conseil Faure Gnassingbé, pour ce qu'il qualifie de « comportements outrageux ».

Mais pour son avocat Maître Célestin Agbogan, cette vidéo a été enregistrée sous contrainte : « Cette interview, cette vidéo-là, je ne crois pas. Moi, je doute fort, je n'ai pas les preuves pour le dire, mais à mon analyse personnelle, il n'a pas fait cette déclaration-là sans contrainte, s'est-il livré à notre journaliste au service Afrique, Eva Massy. C'est ce que nous disons, parce que là, on dit quelqu'un qui est affecté mentalement et quelques jours après cette même personne, comme par miracle, il vient et il parle comme quelqu'un qui n'a jamais été malade, quelqu'un qui est à l'aise et qui parle et qui résonne. »