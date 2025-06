Afrique de l'Ouest: Matchs amicaux - Le Burkina Faso retrouve des couleurs, le Sénégal sauve les meubles

Ce vendredi 6 juin, à l'occasion des journées Fifa, plusieurs pays africains étaient engagés lors de rencontres amicales. Retrouvez tous les résultats du jour.

Le Burkina Faso s'est offert un succès au Maroc face au Zimbabwe (2-0). Les Etalons se sont repris après leur revers contre la Tunisie (2-0). Stéphane Aziz Ki a ouvert le score à la 21e minute de jeu suite à une passe décisive de Cyriaque Irié, joueur de Troyes. Le nouveau venu en sélection, formé au Real de Faso, s'est mué en buteur quelques minutes plus tard. Lundi dernier, les Étalons s'étaient inclinés 2-0 contre la Tunisie. Le Burkina Faso aura comme adversaires Djibouti et l'Égypte dans le groupe A lors des deux prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026.

Mené au score pendant une heure, le Sénégal est parvenu à arracher le nul contre l'Irlande (1-1). Les Lions ont concédé l'ouverture du score sur corner. Kasey McAteer, attaquant de Leicester a marqué pour les Irlandais (21e). Ismaïla Sarr, entré à l'heure de jeu, a égalisé après avoir repris un ballon repoussé par le gardien irlandais (1-1, 83e).

Avec un doublé d'Adama Sidibeh, la Gambie s'est offert la Guinée équatoriale. L'attaquant de l'équipe de Premiership écossaise de St Johnstone a ouvert le score à la 13e minute avant de transformer un penalty en fin de première période (45+3). Deux minutes plus tard, les Equato-guinéens ont réduit la marge et plus personne n'a trouvé le chemin des filets lors de la seconde période.

La Centrafrique a surpris la Mauritanie (2-1) au Stade Larbi Zaouli de Casablanca, au Maroc. Hemeya Tanjy a ouvert le score sur penalty. Les Fauves égalisent avant la pause, grâce à Oualengbe (39e). Guinari a donné la victoire en marquant suite à un cafouillage après un corner (2-1, 88e).

Le Nigeria n'a pas fait mieux qu'un nul en Russie (1-1), tout comme l'Afrique du Sud face à la Tanzanie (0-0).

Le Gabon et le Niger ont empilé les buts. Mais avec une défaite surprise à la clé pour les Panthères au terme de cette partie électrique (3-4). Le Gabon voudra certainement se rattraper contre la Guinée-Bissau mardi prochain.

Le Maroc et le Cameroun se sont imposés respectivement contre la Tunisie et l'Ouganda. Hakimi et El Kaabi sont les deux buteurs marocains. Boyomo, Batoum et Soko ont marqué pour les Camerounais.

Les résultats:

Guinée équatoriale-Gambie 1-2

Zimbabwe-Burkina Faso 0-2

Centrafrique-Mauritanie 2-1

Russie-Nigeria-Russie 1-1

Afrique du Sud-Tanzanie 0-0

Irlande-Sénégal 1-1

Cameroun-Ouganda 3-0

Guinée Bissau-Burundi 0-1

Niger-Gabon 4-3

Maroc-Tunisie 2-0