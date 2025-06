Sénégal: Louga - Le porte-parole de la famille omarienne appelle à un retour aux valeurs islamiques

Louga — Le porte-parole du khalife de la famille omarienne de Louga, Thierno Cheikhou Tall, a profité de son sermon prononcée à la fin de la prière de l'Aïd el-Kebir, samedi à Louga, pour appeler les fidèles musulmans au pardon mutuel, au respect des autorités religieuses et à un retour sincère aux valeurs islamiques, face à une société "en perte de repères".

"Nous rendons tous grâce au Tout-Puissant. Il y a parmi nous des personnes qui priaient ici l'année dernière et qui ne sont plus là aujourd'hui. Ils sont partis répondre à l'appel de Dieu. Prions pour qu'Il leur accorde Sa miséricorde et les fasse entrer au paradis", a-t-il déclaré au terme de la prière de l'Aïd el-Kebir ou Tabaski.

Le religieux a souligné le caractère sacré de cette fête musulmane, qui perpétue le sacrifice d'Abraham et qu'il a défini comme "un jour de pardon et de réconciliation".

Thierno Cheikhou Tall a exhorté les fidèles à dépasser leurs rancunes. Selon lui, toute personne qui s'est chamaillée ou qui est en colère contre quelqu'un doit demander pardon, même si elle n'est pas en faute.

Il a ensuite évoqué le délaissement de l'éducation religieuse et morale dans la société actuelle. "Les jeunes ne respectent plus les chefs religieux. Celui qui te baptise à la naissance et qui te remet à Dieu à ta mort mérite le respect", a-t-il martelé, déplorant également "les dérives verbales sur les réseaux sociaux".

Le porte-parole de la famille omarienne de Louga a appelé les jeunes à "se débarrasser des mauvaises pratiques et à revenir à Dieu, car il n'est jamais trop tard pour se repentir".

Dans un message d'unité, il a salué les principales figures religieuses du pays, citant Serigne Mountakha Mbacké, Serigne Babacar Sy Mansour et Serigne Mahi Niass. Il a également prié pour le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement.

"Ce pays nous appartient à tous. Si le bateau chavire, nous chavirerons tous avec lui. Il faut prier pour ceux qui le dirigent, afin qu'ils fassent preuve de pardon et de justice", a-t-il lancé, saluant le "processus de dialogue national récemment engagé".

"Le dialogue est une chose que Dieu Lui-même a initiée. Il a même ordonné au prophète (PSL) de consulter ses compagnons, même quand Il lui révélait un verset. Mais ce dialogue doit reposer sur la vérité et non être instrumentalisé", a souligné le religieux.