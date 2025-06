Tunisie: Renaissance ferroviaire à Tozeur - Un nouveau souffle pour le tourisme saharien

Après une parenthèse de plus de cinq années, la ligne ferroviaire historique reliant Tunis à Tozeur est sur le point de reprendre vie, un véritable tour de force logistique et humain.

Des travaux herculéens ont été entrepris par des équipes dévouées : armés de pioches et de pelles, des ouvriers s'attellent à dégager des kilomètres de voies englouties par les dunes mouvantes du désert. C'est une entreprise colossale, mais dont la réussite est imminente, puisque la ligne 13, qui dessert Tozeur, est désormais dans ses phases finales de réhabilitation, prête à accueillir de nouveau ses voyageurs.

Un catalyseur pour le tourisme saharien et le développement régional

Au-delà de la simple restauration d'un service de transport, la réactivation de cette artère ferroviaire revêt une importance capitale, particulièrement pour le dynamisme du tourisme saharien. Tozeur, porte d'entrée du désert tunisien, s'apprête à retrouver une accessibilité accrue, offrant aux voyageurs une solution de choix, plus pittoresque et écologique, pour rejoindre cette région enchanteresse. Cette connexion ferroviaire rénovée est une aubaine pour les opérateurs touristiques et les artisans locaux, promettant un afflux renouvelé de visiteurs désireux d'explorer les oasis verdoyantes, les palmeraies luxuriantes et les paysages lunaires du Grand sud.

L'impact de cette reprise dépasse largement le cadre touristique. Cette ligne est également perçue comme un levier stratégique pour l'expansion du réseau ferroviaire national, ouvrant des perspectives de connexion de Tozeur avec d'autres pôles régionaux tels que Gafsa et la vibrante côte tunisienne. Une telle interconnexion est essentielle pour stimuler un développement économique et social harmonieux, désenclavant les régions intérieures et favorisant l'échange de biens et de personnes.

Les usagers, qui ont longtemps patienté, nourrissent de grands espoirs quant à une amélioration significative des services offerts. Ils aspirent à une modernisation de la flotte, à un confort accru et à une sécurité optimale pour leurs futurs trajets. Si tout se déroule comme prévu, les sifflets des locomotives devraient de nouveau résonner dans la région de Tozeur d'ici la fin de l'été, marquant une nouvelle ère pour la mobilité et le tourisme dans le sud tunisien.

Des efforts herculéens qui vont redonner vie à une ligne vitale, c'est un souffle nouveau pour les portes du désert, en enchantant son lien ferroviaire avec un exploit de résilience...