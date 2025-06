Tunisie: Forum « Miqyes 2025 » - Sept ans de prise de pouls des PME tunisiennes

Le Forum «Miqyes» prévu le 10 juin à Tunis réunira experts, entrepreneurs et décideurs pour débattre des leviers de transformation à activer en faveur d'une croissance plus verte, inclusive et résiliente.

Le prochain Forum «Miqyes» se tiendra le mardi 10 juin 2025 à Tunis. Organisé par la Conect en partenariat avec le Pnud, cet événement vient clôturer la 7e édition du baromètre national sur la santé des PME tunisiennes. Il réunira des acteurs économiques, des décideurs publics et des représentants de la société civile autour des défis et opportunités liés à la transformation écologique et sociale des petites et moyennes entreprises.

Le Forum «Miqyes» 2025 s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des PME face aux profondes mutations économiques, sociales et environnementales. Il mettra en lumière les résultats d'une enquête inédite menée auprès de 200 entreprises engagées dans une démarche de développement durable, et dressera un état des lieux précis de leurs pratiques, leurs obstacles et les leviers à mobiliser pour accélérer la transition. Ce forum vise à nourrir le débat sur le rôle que peuvent jouer les PME tunisiennes dans la construction d'une économie verte, inclusive et résiliente.

Des signes de reprise malgré les turbulences

La 7e édition du baromètre «Miqyes», basée sur une enquête conduite entre octobre et décembre 2024 auprès de 500 PME réparties sur tout le territoire tunisien, montre une résilience remarquable. En dépit d'un contexte économique marqué par l'instabilité et les pressions inflationnistes, 64,1 % des entreprises interrogées ont enregistré un bénéfice en 2023.

Certaines catégories se démarquent positivement : les entreprises dirigées par des femmes affichent un taux de bénéfice de 71,2 %, supérieur à la moyenne nationale. Ce constat conforte l'idée que le leadership féminin joue un rôle moteur dans la performance économique des entreprises.

Cependant, des fragilités persistent : 31 % des PME déclarent une baisse de leur chiffre d'affaires. Cette tendance témoigne de la vulnérabilité d'une partie du tissu entrepreneurial tunisien, notamment dans les régions de l'intérieur et les secteurs peu tournés vers l'innovation ou les marchés extérieurs.

Une orientation encore majoritairement locale

L'étude révèle également que 69 % des PME opéreraient uniquement sur le marché tunisien, ce qui limite leur potentiel de croissance à long terme. Néanmoins, 12 % des entreprises sont exportatrices, avec une majorité tournée vers l'Union européenne (57 %), suivie par l'Afrique du Nord (20 %). Les exportateurs se concentrent essentiellement dans les régions du littoral, bénéficiant d'un meilleur accès aux infrastructures et aux partenaires commerciaux.

Le financement, toujours un obstacle

L'un des freins majeurs au développement des PME reste l'accès au financement. Si 55,4 % d'entre elles estiment le leasing relativement accessible, d'autres formes de financement restent hors de portée, en particulier pour les entreprises implantées loin des grands centres économiques. Le renforcement de dispositifs adaptés, l'innovation financière et un accompagnement ciblé sont des impératifs pour libérer leur potentiel.

Une dimension nouvelle abordée cette année par «Miqyes» concerne l'engagement environnemental et sociétal des PME. Pour la première fois, l'étude analyse les comportements des entreprises engagées dans des démarches de responsabilité sociétale, d'économie circulaire ou de réduction d'empreinte carbone. Si les initiatives restent encore minoritaires, elles traduisent une prise de conscience croissante des enjeux liés à la durabilité et à la compétitivité future.