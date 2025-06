Tunisie: Le CAB honore les siens ! Émouvant !

La cérémonie a été pleine d'émotions pour la famille cabiste réunie.

Les responsables cabistes ont organisé, dernièrement au Stade Ahmed Bsiri, une cérémonie en l'honneur de ses champions. En effet, le président du CAB Samir Yaâcoub, en présence d'anciens dirigeants du Club dont Saïd Lassoued, Mohamed Salah Gharbi et l'ex-international Mourad Gharbi, a tenu à féliciter tous ceux qui se sont distingués lors de la saison 2024-2025. Cette réception était une bonne occasion pour réunir la large famille cabiste devant des supporters «jaune et noir» en liesse.

Les interventions des nombreux invités ont rappelé les souvenirs vécus dans ce Stade fétiche et l'ambiance électrique dans les compétitions nationale et africaine qu'on créait dans les gradins. C'est dans ce contexte qu'un accueil des plus chaleureux a été réservé à la championne d'Afrique en boxe dans la catégorie des juniors, Lina Dhaouadi, suivi des responsables de l'équipe de Handball qui vient d'accéder en nationale A et de ceux de la section de basketball et du CSFeminin de Bizerte. On a rendu, dans le même temps, hommage aux footballeurs internationaux U20 Amine Allala, Rayen Rhimi et Moatez Hanzouli. Que d'émotions!