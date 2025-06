Afrique: CAN Féminine 2024 - Le profil du Nigeria

Comment l'équipe s'est qualifiée

Le Nigeria s'est qualifié pour la CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024 en franchissant avec autorité les deux tours des éliminatoires. Les Super Falcons ont confirmé leur supériorité au deuxième tour face au Cap-Vert. Lors du match aller, disputé au MKO Abiola Stadium à Abuja, elles ont déroulé un football offensif de qualité, s'imposant 5-0. Au retour à Praia, malgré une équipe remaniée, elles ont assuré l'essentiel en l'emportant 2-1 ett valident leur 15e participation à la CAN.

Historique à la Coupe d'Afrique des Nations Féminine

Le Nigeria domine l'histoire de la CAN Féminine depuis sa création. Les Super Falcons ont remporté 11 des 14 éditions disputées, affichant une longévité impressionnante au sommet du football féminin africain. Leur règne a commencé dès la première édition en 1991, et s'est poursuivi avec des triomphes en 1995, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2014, 2016 et 2018. Elles ont été finalistes en 2008 (battues par la Guinée équatoriale) et ont terminé troisièmes en 2022 au Maroc, battues en demi-finale par le pays hôte (1-1, 5-4 tab) dans un match épique où elles ont joué à 9 contre 11. Ce palmarès fait du Nigeria la référence absolue du football féminin en Afrique.

Joueuses à suivre

Asisat Oshoala

Considérée comme l'une des meilleures joueuses africaines de l'histoire, Oshoala est quintuple Ballon d'Or africain. Passée par Liverpool, Arsenal, Dalian Quanjian et surtout le FC Barcelone, elle a marqué l'histoire en devenant la première joueuse africaine à inscrire un but en finale de la Ligue des Champions féminine (2021). Rapide, technique, et puissante, elle reste une arme redoutable en attaque. En 2024, elle a rejoint Bay FC en NWSL où elle continue de briller, faisant d'elle un pilier incontournable du Nigeria.

Rasheedat Ajibade

La joueuse de l'Atlético Madrid est un autre atout offensif majeur. Polyvalente, capable d'évoluer sur les ailes ou en soutien de l'attaque, Ajibade se distingue par ses dribbles incisifs et sa capacité à débloquer les situations dans les grands matchs. Elle a notamment marqué contre le Cameroun lors de la CAN 2022 et brillé à la Coupe du Monde 2023.

Le sélectionneur

Justin Madugu

La Fédération nigériane de football a confié les rênes de l'équipe féminine à Justin Madugu, nommé sélectionneur intérimaire des Super Falcons après le départ de Randy Waldrum. Une mission qu'il connaît bien pour l'avoir déjà assumée par le passé. Fort de plus de dix ans d'expérience dans le football nigérian, aussi bien en club qu'en sélection, Madugu affiche un CV solide. Ancien joueur, il détient les licences CAF A et B, et a suivi de nombreuses formations techniques, du stage NFF/CAF à un séminaire international sur la Premier League. Titulaire de diplômes en psychologie du sport, en gestion et en administration publique, il a officié comme adjoint chez les U20 et les Super Eagles B, et a contribué à deux sacres continentaux avec les Super Falcons.

Ambitions et analyse du groupe

Le Nigeria est versé dans le Groupe B aux côtés de la Tunisie, de l'Algérie et du Botswana. Sur le papier, les Super Falcons font figure de grandissimes favorites, tant leur expérience et leur qualité individuelle les placent au-dessus du lot. Toutefois, l'histoire récente leur a appris à ne jamais sous-estimer personne : leur élimination prématurée en 2008 et la défaite en demi-finale contre le Maroc en 2022 en sont des exemples marquants.

L'objectif est clair : reconquérir le titre perdu en 2022 et montrer que le Nigeria reste la référence continentale.