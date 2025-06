Tunisie: ARP - Assemblée Parlementaire de la Francophonie - Le pays participe aux travaux de la 31e session du Conseil régional africain

Cette session a connu la participation de 18 pays africains francophones et s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle de la diplomatie parlementaire dans la recherche de solutions aux crises croissantes dans de nombreux pays du continent, et de l'intensification des consultations sur les questions politiques, économiques et sociales de la région africaine.

Une délégation de l'Assemblée des représentants du peuple, ARP, comprenant Omar Barhoumi, vice-président chargé des grandes réformes, et Ali Bouzouzia, membre de la commission de la santé, de la condition féminine, de la famille et des affaires sociales et des personnes porteuses d'handicap, a participé à la 31e session du Conseil régional africain de l'Assemblée Parlementaire de la francophonie,. D'après un communiqué de l'ARP, cette session s'est tenue dans la capitale du Bénin, «Cotonou», du 2 au 4 juin 2025.

Les participants ont discuté de sujets liés à la situation actuelle en Afrique francophone à la lumière des défis géopolitiques, ainsi que de la croissance démographique et son impact sur le développement et des stratégies à entreprendre pour accélérer l'intégration régionale en matière d'accès à l'énergie.

La délégation tunisienne a eu des interventions lors des discussions de tous les sujets cités à l'ordre du jour. Elle a également tenu des réunions avec un certain nombre de délégations africaines pour discuter des moyens de renforcer les relations parlementaires et des perspectives de soutien à la coopération aux niveaux bilatéral et multilatéral, tout en affirmant la fierté de la Tunisie de son appartenance africaine.