Gabon: Priscilia Causette Akouma Aboue - « La jeunesse gabonaise doit prendre sa place dans l'histoire ».

Depuis le 30 août 2023, date marquante de l'arrivée du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), le Gabon connaît une profonde mutation. Le pays s'est engagé dans un processus de refondation républicaine inédit. Dans cette dynamique nationale de renouveau, la jeunesse, représentant plus de 60 % de la population, apparaît comme un levier stratégique pour la réussite de cette transition.

Priscilia Causette Akouma Aboue, figure montante du 5e arrondissement et porte-voix des aspirations populaires, s'est exprimée avec force et conviction dans une tribune relayée par La Voix Patriotique, plateforme citoyenne qu'elle anime. Pour elle, la jeunesse gabonaise ne doit plus rester en marge, mais devenir le moteur du changement et le coeur battant de la 5e République.

« Il est temps de tourner la page de la résignation. Assez attendu, assez subi. Nous avons désormais un rôle à jouer, une République à bâtir et un destin à écrire. », déclare-t-elle avec assurance.

Le 3 mai 2025, au Stade de l'Amitié d'Angondjé, le Président de la Transition, Son Excellence le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, a martelé un message fort : « Chaque voix compte. » Un appel qui a profondément résonné chez Priscilia Causette Akouma Aboue, pour qui ces mots doivent être pris au sérieux par la jeunesse.

« Ce message est une main tendue, un appel à la co-construction. Nous ne pouvons plus balayer cela du revers de la main. Notre responsabilité est historique. Le Gabon a besoin de ses jeunes, de toutes ses forces vives. »

La Voix Patriotique, à travers ses prises de parole régulières, insiste sur la nécessité pour les jeunes du 5e arrondissement, et plus largement ceux du pays, de se départir des comportements rétrogrades : fatalisme, attentisme, division. Pour Priscilia Causette AKOUMA ABOUE, cette époque est révolue. L'heure est à l'action, à l'engagement et à l'unité.

« Nous devons sortir de ce long sommeil qui a affaibli notre génération. Refusons l'héritage du silence et du désengagement. Le Gabon ne se relèvera qu'avec une jeunesse debout, instruite, consciente et engagée. »

Véritable ambassadrice de l'espoir dans son arrondissement, Priscilia Causette Akouma Aboue incarne une nouvelle génération de leaders d'opinion. Elle milite pour un engagement collectif, inclusif et responsable, et appelle ses pairs à construire une 5e République forte, juste et prospère.

« Nous devons croire en notre potentiel. Nous devons cesser de dire que c'est impossible. Ce Gabon que nous voulons, ce pays beau et béni, peut connaître la prospérité dans la félicité. Mais cela ne sera possible que si nous acceptons d'unir nos mains, nos intelligences et nos coeurs. »

La Voix Patriotique, plus qu'un simple canal d'opinion, devient sous son impulsion un véritable creuset de mobilisation citoyenne. Une voix qui dérange parfois, mais qui éclaire toujours.

En cette période charnière pour le Gabon, la parole de Priscilia Causette Akouma Aboue fait écho à une génération qui ne veut plus subir l'histoire, mais la faire. Et dans ce combat pour un Gabon nouveau, elle entend bien continuer à porter la voix des sans-voix, depuis le coeur du 5e arrondissement jusqu'aux plus hautes sphères de la République.