Gabon: Amour Bekale Nzé officiellement candidat aux élections législatives de 2025.

Au cours d'une rencontre citoyenne organisée dans le cadre d'un Marathon Consultatif dans le Département d'Ebel-Abanga, les populations locales ont exprimé leur souhait de voir leur fils, Amour Bekale Nzé, porter leur voix à l'Assemblée nationale.

Sensible à cet appel fort, marqué par une volonté populaire de changement et de proximité, Amour Bekale Nzé a accepté de répondre favorablement à cette sollicitation, en annonçant sa candidature aux élections législatives prévues en septembre et octobre 2025.

Ce Marathon Consultatif, à la fois moment d'écoute et d'échanges, a permis d'aborder les priorités du Département, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations, l'accès aux services sociaux de base, la création d'opportunités économiques pour les jeunes et les femmes, et la consolidation de la cohésion sociale.

À travers cette démarche, Amour Bekale Nzé réaffirme son engagement à servir dans un esprit de proximité, de responsabilité et d'action concrète. Il place son projet sous le sceau de la concertation permanente avec les communautés et de l'exigence d'une gouvernance locale au service du bien commun.