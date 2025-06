Située dans le 9e arrondissement de la ville de Brazzaville, Djiri, l'Ecole de génie travaux (EGT) a renouvelé, le 6 juin, son contrat avec l'Ecole de génie d'Angers de France, à travers la signature d'un accord cadre, après le premier signé entre les deux en date du 12 juin 2019.

Sept ans après le premier accord, le bilan dressé a permis aux deux parties de revoir quelques dispositions en intégrant les domaines jusque-là non traités tels que l'octroi de places de formation et la réalisation de façon cyclique d'activités conjointes. Le chantier d'application conjoint qu'elles viennent de réaliser à Mbandza Sanda, dans le département du Pool, en est l'illustration la plus parfaite.

Le document a été paraphé du côté congolais par le directeur général de l'EGT, le colonel-major Armand Pascal Mboumba, et du côté du génie d'Angers par son commandant et chef interarmées du génie, le général de brigade Thierry Tricaud de la Goutte. Ce partenariat qui va s'exercer dans les domaines technique et pédagogique porte notamment sur le soutien dans la mise en place des ingénieries des formations ; l'échange de supports pédagogiques et techniques ; l'envoi de missions d'expertise d'appui aux formations ; l'immersion et la formation de cadres formateurs ; l'échange d'informations sur les évolutions technologiques ; l'octroi régulier de places de formation au profit des cadres officiers (DA, FFCU,QGN2) ; et l'organisation d'activités conjointes entre les deux écoles.

« C'est le début d'une pratique que nous voulons voir prospérer entre l'Ecole du génie d'Angers qui totalise quatre-vingts ans d'existence et l'EGT qui en compte à peine seize. La présente convention de partenariat est un projet commun, élaboré conjointement, pour servir de cadre juridique de notre action durant les prochaines années », a laissé entendre le directeur général de l'EGT, le colonel-major Armand Pascal Mboumba. Il a loué tous les efforts accomplis en deux années seulement en termes d'action, d'activité, d'appui au profit de l'EGT par son homologue, sa disponibilité dans la reprise des commandes à l'Ecole du génie d'Angers en faisant en sorte que la précédente convention reprenne vie...

Intervenant à son tour, le général de brigade Thierry Tricaud de la Goutte a remercié l'EGT et les autorités congolaises qui ont permis que ce brassage soit une réussite totale. « Nous sommes très fiers de ce qui a été accompli. Nous voulons remercier le colonel-major Armand Pascal Mboumba pour son action, remercier aussi tous les acteurs de ce projet ; nos coopérants, la division d'application, l'école du génie, tous les personnels, parce que c'est une oeuvre collective qui a permis vraiment d'incarner cette charte aujourd'hui renouvelée.

Cette charte a six ans d'existence, comme cela été bien rappelé, elle n'a été pour l'instant qu'un papier signé entre les deux pays et elle avait besoin de retrouver de la vigueur », a-t-relevé. Il a conclu que derrière cette réalisation, c'est le réel qui permet vraiment de mettre les gens au travail sur les projets concrets, réels pour permettre l'interopérabilité entre les pays, pour réaliser de plus en plus de bonnes choses entre le Congo et la France ainsi que les autres pays qui participent à ce type de formation... A noter qu'une visite guidée sur le terrain a sanctionné la cérémonie de signature de l'accord.