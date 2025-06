Congo-Brazzaville: Ville de Brazzaville - Des défis de taille attendent le nouvel administrateur-maire du 5e arrondissement

Nommée le 21 mai dernier par décret présidentiel, le nouvel administrateur-maire de Ouenzé, Grâce Steph Antonetie Ivossot, a pris le service le 6 juin lors d'une cérémonie solennelle.

Elle s'est estimée heureuse pour la confiance qui est faite en sa personne mais mesure déjà le poids de nombreux défis qui l'attendent au tournant, pour lesquels elle sollicite l'implication de tous pour espérer atteindre l'objectif.

Etendu sur 7,30 km² et divisé en dix quartiers, quarante et une zones et cinq cent cinquante-six blocs pour une population cosmopolite, l'arrondissement 5 Ouenzé n'est territorialement pas facile à administrer. Dès sa prise de service, Grâce Steph Antonetie Ivossot a reconnu publiquement l'ampleur de sa tâche, estimant toutefois que les objectifs fixés seront atteints avec l'appui de tous.

Pour elle, sa première responsabilité consistera à maintenir haut le flambeau laissé par son prédécesseur, Marcel Ganongo, devenu préfet du département de la Bouenza, en vue de faire toujours de Ouenzé un havre de paix et de tranquillité.

Le nouvel administrateur-maire de Ouenzé a aussi pour mission fondamentale de travailler avec objectivité pour la consolidation de la démocratie, en s'impliquant à fond afin de bien préparer les opérations préélectorales. L'objectif étant de garantir la bonne tenue de l'élection du président de la République de mars 2026 ainsi que des législatives et locales de 2027.

« Nous avons la responsabilité de pérenniser la mobilisation de toutes les forces vives de l'arrondissement 5 Ouenzé, notre citadelle imprenable, pour la réussite des événements politiques et socio-culturels dans la paix et la tranquillité des esprits. Notre responsabilité sera aussi d'être à l'écoute des mamans qui vendent dans les différents marchés, des personnes de troisième âge, des jeunes, bref, de toute personne vulnérable de notre arrondissement ayant besoin de l'accompagnement des pouvoirs publics. En travaillant ensemble et en unissant nos énergies, nous pourrons accomplir de grandes choses », a confié Grâce Steph Antonetie Ivossot dans son discours de circonstance.

Dans son agenda, le maire de Ouenzé compte aussi renforcer la franche collaboration avec ses collaborateurs, la population, les chefs de quartier et de bloc, les associations et mutuelles, les confessions religieuses, sans lesquels sa mission risquera d'être vouée à l'échec, selon elle.

Sur le plan administratif, d'après le maire sortant par intérim, Privat Frédéric Ndéké, la mairie de Ouendzé compte au totale 136 agents. Pour son baptême de feu, Grâce Steph Antonetie Ivossot commencera par signer 1 150 actes de naissance déjà enregistrés depuis le 23 avril 2025 et officier 27 mariages déjà programmés, selon l'état des lieux fait devant le représentant du préfet.