Madagascar: Match amical - Les Barea U20 s'impose 3-0 face à Tamil France

Les Barea U20 ont remporté leur premier match amical contre la Sélection Tamil France U21 (3-0), le 4 juin en région parisienne. Disputé en trois mi-temps avec de nombreux changements, ce match a permis au staff de Sébastien Fontaine d'évaluer les 26 joueurs convoqués lors du stage qui a débuté le 2 juin.

« Déjà quel plaisir de retrouver la sélection malgache après ces quelques années passées. Un honneur et une fierté d'aider le pays avec cette nouvelle casquette de coach. Lors du rassemblement, tout n'a pas été parfait loin de là, mais on a su créer, en l'espace de quelques jours, un groupe uni, soudé et désormais lié à travers cette 1ere sélection. On a su démontrer qu'ensemble on était capable de faire de très belles choses et voir ces jeunes s'épanouir sous le maillot malgache est peut-être la plus belle récompense. Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre je l'espère », a fait savoir Dimitry Caloin sur son réseau.